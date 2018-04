Dal 21 al 25 aprile a Roma il Villaggio per la Terra, la più grande manifestazione per la tutela del Pianeta

A Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio cinque giornate dedicate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile animate da musica, scienza, sport, giochi, arte e talk show. L’evento è organizzato da Earth Day Italia insieme al Movimento dei Focolari di Roma. La Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite – giunta quest'anno alla 48ª edizione – rappresenta il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante al mondo, che mobilita ogni anno oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell’ONU.

In Italia si celebra il Villaggio per la Terra, evento organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, che si svolgerà a Roma dal 21 al 25 aprile presso Villa Borghese e la Terrazza del Pincio. Cinque giornate di iniziative dedicate alla tutela del Pianeta con un focus particolare sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e 17 piazze multimediali dedicate ai singoli obiettivi con talk, laboratori, mostre ed eventi.

Nelle edizioni passate il Villaggio per la Terra è stato protagonista di momenti di straordinaria importanza tra i quali l’eccezionale visita di Papa Francesco e il collegamento con il Palazzo di Vetro di New York per la ratifica dello storico accordo sul Clima voluto dal Segretario Generale dell'ONU Ban Ki Moon proprio nel giorno della Terra.

"L’edizione del Villaggio per la Terra 2018 sarà in particolare declinata sull’Agenda 2030 e sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite – spiega Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day Italia - segnali importanti che ci fanno capire come il mondo abbia scelto di intraprendere con decisione la strada della sostenibilità, sotto tutti i punti di vista: economici, ambientali e sociali. Serve un cambio di mentalità a tutti i livelli, anche e soprattutto nelle persone. La crescita del movimento Earth Day e di tante altre iniziative legate alla sostenibilità ci fanno ben sperare e ci dimostrano come i tempi siano ormai maturi per questa rivoluzione culturale".

Gli Eventi

Dedicati sia ai grandi che ai più piccoli, agli sportivi, alle famiglie, agli studenti e agli esperti, nel Villaggio anche quest’anno sono in programma eventi di musica, scienza, sport, giochi, arte e informazione:

Villaggio dello Sport – realizzato con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico e la partecipazione di oltre trenta federazioni e associazioni sportive. Il Villaggio offrirà, per 5 giorni, la possibilità di praticare gratuitamente decine di giochi e di attività sportive e si potrà assistere a tornei e dimostrazioni di grandi campioni.

Villaggio dei Bambini – tantissime le attività didattiche che divertiranno i più piccoli, dal grande Parco della Biodiversità dei Carabinieri Forestali, alla Pompieropoli dei Vigili del Fuoco, agli esperimenti su vulcani e terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Planetario gonfiabile dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Villaggio dei Ragazzi – un’attenzione particolare ai ragazzi e al mondo della scuola con il Festival dell’Educazione alla Sostenibilità e gli Stati Generali dell’Ambiente dei Giovani. Inoltre tanti workshop e iniziative su legalità, utilizzo dei media, le meraviglie del mare e la staffetta planetaria per la pace RUN4UNITY.

Spettacoli – programma culturale d'eccezione con musica, danza, spettacoli teatrali, letture e performance artistiche di livello. Sulla Terrazza del Pincio grande spazio alla musica e, come da tradizione, il Concerto per la Terra del 22 aprile. Tanti gli artisti già confermati tra cui Max Paiella, la social band di Radio due con Stefano Cenci featuring Frances Alina Ascione e la partecipazione di Andrea Perroni, Chiara Galiazzo, Briga e Elodie, Giulia Militello e Margherita Principi da X Factor, Alice Caioli e Leonardo Monteiro da Sanremo Giovani, gli street artist Maupal e Moby Dick , i ragazzi del giornale satirico di false notizie Lercio e gli Youtubers I Sansoni, il rapper Piotta e l’attore Antonio Giuliani, i cantautori Tony Esposito, Enrico Capuano, il rapper Clementino e il cantante Jean Michel Byron che insieme daranno vita all’Orchestra per la Terra e con la Rino Gaetano band un tributo per i 40anni di “Gianna”. Verrà inoltre creata un’Area Sanremo dove i giovani cantanti si potranno esibire e saranno giudicati da una giuria d’eccezione.



I talk show

Ogni giorno uno speciale talk show per approfondire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite declinati nelle 5P della sostenibilità:

People - sabato 21 aprile, approfondimento sul ruolo dello sport come strumento in grado di andare oltre le barriere fisiche, etniche, culturali, religiose;

Planet - domenica 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, focus sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Earth Day Italia ed ASviS insieme per un impegno nazionale con Obiettivo 2030.

Prosperity - lunedì 23 aprile, dedicato all’economia circolare e responsabile, organizzato con il contributo tecnico del CONOU (Consorzio Oli Minerali Usati), main partner della manifestazione;

Peace - martedì 24 aprile, confronto tra i giovani sul tema “Cultura e dialogo, strumenti di pace per un futuro sostenibile” con docenti ed esperti di settore;

Partnership – mercoledì 25 aprile, dialogo tra credenti e non credenti, religiosi e laici organizzato con il Pontificio Consiglio della Cultura – Cortile dei Gentili.