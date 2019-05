Roma Hortus Vini 2019

I MIGLIORI VINI ITALIANI di Luca Maroni, presenta il primo straordinario appuntamento con ROMA HORTUS VINI.

Passeggia al chiaro di luna, degusta l'eccezionale varietà del patrimonio vinicolo italiano, immergiti in un'atmosfera sognante nei bellissimi giardini dell’Orto Botanico aperti per la prima volta, in esclusiva per Roma Hortus Vini, con orario serale (solamente nelle aree interessate dall'evento).

Le degustazioni libere dei vini in purezza saranno arricchite da performance artistiche e musicali e, per ognuna delle tre serate, ci sarà una suggestiva "dégustation sur l’herbe" condotta da Luca Maroni.

Un evento da sogno per festeggiare il primo anno di vita di un progetto unico: Vigneto Italia, voluto e realizzato da Luca Maroni, analista sensoriale di fama internazionale e affermato scrittore, insieme a Museo Orto Botanico – Sapienza Università di Roma, in partnership con i Vivai Cooperativi Rauscedo.

Il Vigneto Italia è il primo Museo Ampelografico italiano che ospita oltre 150 varietà di cultivar provenienti da tutte le Regioni d'Italia.

Come partecipare

Il costo del biglietto è di € 25 e potrai acquistarlo all’ingresso dell’Orto Botanico di Roma, in Largo Cristina di Svezia, 23 A – 24.

Il biglietto include tutte le degustazioni libere dei vini presenti e le degustazioni guidate da Luca Maroni.

In omaggio il bicchiere e la tasca porta bicchiere.

E possibile prenotare il biglietto sul sito ufficiale: assicurati il tuo posto, accedi a una fila riservata e ottieni un simpatico gadget omaggio (fino a esaurimento scorte).

Prenota su: https://www.romahortusvini.com/

Roma, Orto Botanico

20-21-22 giugno 2019 dalle 18:30 alle 24:00