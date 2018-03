Lo storico locale “Le Mura”, in via di Porta Labicana 24 a Roma, ospita martedì 6 e mercoledì 7 marzo il “Roma Groove Jazz Fest: una due giorni di concerti, masterclass e laboratori musicali.

Roma Groove Jazz Fest nasce con l’intento di celebrare il Jazz, in tutte le sue forme. Organizzato da Roma Groove Session, progetto innovativo che, da due anni e mezzo, sta cambiando il concetto di jam session e sta rivitalizzando la realtà musicale romana.

Si parte Martedì 6 Marzo alle 17.30 con la masterclass dal titolo “Il concetto infinito dell’armonia”, a cura di Marco Omicini, noto compositore e direttore della “San Lorenzo Jazz Orchestra” per continuare poi, alle 22.00, con il live di apertura di Chiara Padellaro (in uscita l’8 Aprile col suo primo disco “Acqua); infine, il quartetto di Alessio Bernardi, (Alessio Bernardi, sax, flauto traverso; Domenico Sanna, keys, bass synth; Eddy Cicchetti, contrabbasso, basso el.; Charles Burchell, batteria) ore 23.00, che presenterà alcuni brani originali in esclusiva.

Mercoledì 7 Marzo, sempre alle 17.30, il Festival si apre con il laboratorio musicale di Gianluca Figliola, “Idle Moments”, che ci guiderà in un percorso di ascolti e terminerà con un laboratorio da lui guidato, aperto a tutti gli strumenti! Sempre Gianluca Figliola, con il suo quartetto, (composto, oltre dal noto chitarrista, da Pietro Lussu al piano, Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria), è il protagonista della serata, alle ore 23:00, preceduto dai Bear Trip (ore 22:00) ed il loro jazz sperimentale.