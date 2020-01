Roma Grida PACE! - Carovana della Pace 2020

Domenica 26 Gennaio i ragazzi dell’Azione Cattolica (ACR) di Roma, accompagnati dai loro educatori e genitori, vivranno il bellissimo momento della Carovana della Pace. La manifestazione si colloca al termine del Mese della Pace, tradizionalmente dedicato dall’Azione Cattolica, insieme con tutta la Chiesa, alla riflessione su questo tema.

I bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni dell’associazione invitano i loro coetanei delle parrocchie, delle scuole e di associazioni e gruppi a testimoniare insieme la speranza di Pace per le strade di Roma, con lo slogan: “Roma grida Pace!”. Oltre a farci testimoni contro ogni violenza e sopraffazione, nel Mese della Pace di quest’anno, «siamo chiamati – spiega la Responsabile Diocesana ACR Chiara Di Ianni – a prestare particolare attenzione e cura a chi ci è prossimo, nelle nostre case, nelle nostre parrocchie, nelle nostre città. Scopriamo insieme ai nostri ragazzi che possiamo essere testimoni del messaggio di Gesù in tutti gli ambienti, dalla scuola al campo sportivo, e che non si è mai troppo piccoli per impegnarsi per il bene comune».

«L'AC che da sempre è al servizio della Chiesa, che da sempre allinea il proprio percorso di formazione con le linee pastorali, quest'anno si è ritrovata in piena sintonia con il percorso pastorale diocesano che chiede alla diocesi di Roma di "Abitare con il cuore la città".» – aggiunge Rosa Calabria, Presidente dell’Azione Cattolica di Roma. Infatti il tema di quest’anno per l’Azione Cattolica tutta è l’ABITARE, declinato per l’ACR nell’ambientazione della CITTA’.

Quest’anno, inoltre, con l’occasione dei 50 anni dell’ACR, i ragazzi sono chiamati a esprimere i propri desideri per il futuro dell’Associazione. «I loro sogni e impegni diventeranno la base di un documento programmatico che sarà inserito in appendice al Documento Assembleare dell’Azione Cattolica di Roma che verrà votato il prossimo febbraio e che fornirà le linee guida della nostra Associazione per il prossimo triennio», conclude Ivan Mariani, vice-Responsabile Diocesano ACR.

La Carovana della Pace, inoltre, permetterà ai ragazzi di scoprirsi missionari, prendendo a cuore sin dalle loro attività parrocchiali l'adesione al progetto di solidarietà dell’Azione Cattolica Italiana di quest’anno, “PIAZZA LA PACE!”, con il quale si promuoveranno due iniziative: una a sostegno della comunità del Villaggio di Khushpur in Pakistan e l’altra a sostegno dei ragazzi e delle famiglie della Circoscrizione di Roysambu in Kenya.

Seguendo anche le indicazioni del Santo Padre nel messaggio per la LIII Giornata Mondiale della Pace nel quale esorta a una conversione ecologica e ribadisce la necessità “di un cambiamento nelle convinzioni e nello sguardo, che ci apra maggiormente all’incontro con l’altro e all’accoglienza del dono del creato” l’ACR di Roma vuole, quest’anno, impegnarsi ancora di più per ridurre l’impatto ambientale della Carovana della Pace proponendo ai partecipanti e adottando già nell’organizzazione alcune piccole attenzioni come minimizzare le stampe cartacee, dire STOP alle bottigliette di plastica, recarsi alla Carovana con mezzi pubblici o produrre striscioni e cartelli con materiali riciclati. Come già da qualche anno, inoltre, i palloncini che verranno lanciati dallo studio del Santo Padre saranno in materiale di origine naturale, così che il simbolico gesto di Pace sia tale non solo verso gli uomini ma anche verso il creato.

Le attività della giornata cominceranno alle ore 8.00 nella Chiesa di Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Paolo Selvadagi, Vescovo ausiliare per il Settore Ovest della Diocesi di Roma, già Assistente ecclesiastico diocesano dell’Azione Cattolica negli anni ’90 e precedentemente Assistente ecclesiastico proprio per l’articolazione dell’ACR di Roma.

Dopo il momento liturgico iniziale, i partecipanti si trasferiranno in festoso e colorato corteo fino a San Pietro, passando per Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione fra giochi e scenografie che richiamano l’ambientazione della città. Raggiunto il settore riservato in Piazza San Pietro, si proseguirà con l’animazione dal palco e i saluti della Presidente Diocesana Rosa Calabria e dei Responsabili Nazionali dell’Associazione. Si assisterà poi all’Angelus presieduto da Papa Francesco e due ragazzi dell’ACR di Roma, a nome di tutta l’Associazione Diocesana, leggeranno un messaggio rivolto a Sua Santità.



Ulteriori informazioni sull’evento: http://www.acroma.it/carovanadellapace