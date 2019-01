Giulia Lorenzoni - #ConcertBook2019 Live Tour

Sbarca oltreoceano l’album The Suitecase della cantautrice Giulia Lorenzoni, parte del progetto Love More Nation prodotto da Giampiero Turco, insieme al produttore associato Maria Grazia Finocchi, con lo scopo di far emergere i nuovi talenti musicali e letterari.



The Suitecase, versione americana de La Valigia, contiene due brani inediti in lingua inglese, che si aggiungono alla tracklist dell’edizione italiana. L’album della cantautrice dalle radici musicali che affondano nel jazz sarà lanciato nel duplice formato CD e vinile, accompagnato dal libro autobiografico di Giulia Lorenzoni.



Il libro, già pubblicato e distribuito in Italia e nei digital store, con il titolo Una valigia di perplessità, sarà tradotto in lingua inglese con l’omonimo titolo dell’album The Suitecase, per il quale è prevista una distribuzione globale insieme al vinile. Il volume e l’album saranno infatti disponibili nei digital store di USA, Canada, Regno Unito, Europa Continentale, Australia e Nuova Zelanda.



Gli album The Suitecase e La Valigia arrivano dopo il debutto dello scorso 15 dicembre 2018 a Roma, dove Giulia Lorenzoni ha presentato in anteprima il suo progetto musical-letterario #ConcertBook.



Ecco le prime date del #ConcertBook2019 Live Tour di Giulia Lorenzoni.



1 febbraio - Agrigento - ospite dell’evento #IntolleranzaZero (regia di Antonella Morreale)

14 febbraio - Teatro Agorà (Roma)

8 marzo - Teatro Agorà (Roma) - ospite dell’evento #IntolleranzaZero

26 aprile - Teatro Brancaccio - Sala Brancaccino (Roma) - presentazione libro The Suitecase

Giugno - MAXXI (Roma) - promozione Live Concert (Vinile+Libro)

Settembre - Auditorium Parco della Musica (Roma) - presentazione uscita Vinile+Libro in distribuzione globale.



Alla tappa del 26 aprile 2019 al Teatro Brancaccio di Roma, lo show di Giulia Lorenzoni sarà aperto dalla lettura di un estratto del libro #IntolleranzaZero, cui seguiranno la presentazione e il live di The Suitecase.



Spettacolo € 15,00 + libro in omaggio.



Produttore: Giampiero Turco / Love More Nation

Produttore Associato: Maria Grazia Finocchi / Associazione culturale “Barbara Annibali”

Ufficio stampa: Martina Cancellieri - martina.cancellieri@gmail.com

Foto: Valeria Polidoro