Roma Gelato, parte II: protagonista la nocciola

Dopo il successo del primo appuntamento, torna sabato 8 giugno Roma Gelato, l’evento organizzato da Andrea Fassi insieme ai colleghi gelatieri Marco Radicioni, Vincenzo Crisci e Salvatore Campolo.

Stavolta la squadra si colora di rosa con due nomi importanti: Maria Agnese Spagnuolo, titolare di Fata Morgana e Mirella Fiumanò che con il marito Fabrizio gestisce la gelateria Al Settimo Gelo. Mancherà invece Dario Benelli de La Gourmandise, uno dei protagonisti della prima edizione, che salterà la seconda ma tornerà nel prossimo evento.

Protagonista "La nocciola"

Il gusto scelto per la degustazione gratuita offerta agli spettatori sarà la nocciola, rivisitata in chiave personale da ogni gelatiere (Palazzo del Freddo, Otaleg, Da Giovanni – Gelateria Duse dal 1958, Fata Morgana e Al Settimo Gelo) a partire da una materia prima d’eccellenza: la varietà viterbese della Tuscia.

“La prima edizione ha dimostrato che Roma ha un’identità variegata in fatto di gelato – afferma Andrea Fassi – e che i gelatieri possono fare squadra pur mantenendo una forte identità personale in fatto di produzione artigianale naturale. Sarebbe stato inaudito non avere esponenti femminili in un panorama che vede la donna sempre piu protagonista e così non ci siamo fatti mancare le migliori: Maria Agnese Spagnuolo rappresenta sicuramente un’idea innovativa di gelato; con la sua sperimentazione quotidiana dimostra che tanti gusti sono possibili, abbinando e miscelando materie prime di qualità in modo rivoluzionario. Mirella Fiumanò ha creato e gestisce con passione la gelateria di via Vodice insieme al marito Fabrizio: un esempio eccellente di conduzione familiare molto attenta alle materie prime”.

A presentare l’evento sarà sempre Paolo Campana, grafico, illustratore e food writer per varie testate (La Repubblica, Identità Golose, Food Confidential).

Appuntamento ore 18 di sabato 8 giugno nella Sala Giuseppina del Palazzo del Freddo Fassi, via Principe Eugenio 65/67 all’Esquilino. INGRESSO GRATUITO.