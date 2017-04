Alla scoperta della Roma gattara

Penso sempre che l'avi miei, tra ruderi e mausolei, sapevano già fasse rispettà e considerà da noBBili e pleBBei! Se tanto me da tanto godo e me ne vanto d'esse' Romeo er meglio del Colosseo! Avrò il busto al Pincio e al museo...eh già... (Romeo er meglio del Colosseo, Gli Aristogatti). La celebre canzone del cartone Disney Gli Aristogatti riassume bene il sentimento che lega da sempre i romani ai piccoli felini: viziati e coccolati da grandi imperatori come Ottaviano Augusto, protagonisti di poesie di celebri poeti romaneschi come Belli e Trilussa, amati da uomini di chiesa come San Filippo Neri, curati e venerati da grandi attrici come Anna Magnani. Nella nostra passeggiata, attraverso storie e aneddoti, ripercorreremo quindi insieme le fasi di questo rapporto, un legame profondo quello tra Roma e i suoi gatti, che si radica nella notte dei tempi. Concluderemo la nostra visita presso l'area sacra di Largo Argentina che ospita una delle più famose colonie feline della capitale. Dopo i saluti finali sarà possibile per chi vorrà incontrare e coccolare i gatti ospitati nel rifugio felino. In ricordo di Arnobio. Appuntamento: Sabato 29 Aprile ore 15.30 in Piazza del Collegio Romano angolo via della Gatta. Contributo evento: 10 euro A cura di: Chiara Addi ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086