Roma Fitness Festival 2019

Sabato 16 e domenica 17 novembre al Palacavicchi arriva il Roma Fitness Festival, un weekend per grandi e piccini da vivere all'insegna del fitness e dello sport.

La location in via Ranuccio Bianchi Baldinelli, spesso sede di grandi manifestazioni di vario genere, si trasformerà in una vera e propria Fiera del fitness. Tre le aree dedicate al fitness, 1 area funzionale con barbell e kettlbell e un'area riservata alla pole dance e alla danza aerea (con tessuto e cerchio).

Con un solo biglietto si potrà accedere a tutte le aree del Roma Fitness Festival: per 1 sola giornata il costo sarà di 15 euro, per tutto il weekend di 23. I bambini sotto i 9 anni entrano gratis. Gli orari delle varie aree fitness e l'elenco delle attività sono consultabili sul sito ufficiale del Roma Fitness Festival.

Roma Fitness Festival, tutte le info

Data e Ora:

sab, 16 nov 2019, 09:00 –

dom, 17 nov 2019, 23:30 CET

Dove:

Palacavicchi, Via Ranuccio Bianchi Bandinelli 130

Sito ufficiale evento: www.romafitnessfestival.it