Roma Festival Barocco XII Edizione 2019

Coerentemente con i principi che hanno ispirato la formazione e lo sviluppo del ROMA FESTIVAL BAROCCO, anche la XII Edizione del 2019, in programma dal 24 novembre al 21 dicembre 2019, presenterà un ciclo di concerti ed incontri musicologici nei luoghi della Roma Barocca. Un’integrazione fra Musiche della tradizione italiana dei secoli XVI - XVII e XVIII e Palazzi Nobiliari, Chiese, Oratori e Biblioteche Monumentali della Città Eterna, integri e ben conservati, e, quindi, in grado di trasmettere alla società contemporanea la festosa ritualità e lo spirito concreto e immanente della grande tradizione barocca italiana.



Il Festival, si aprirà con la prima esecuzione in tempi moderni di una messa napoletana di Antonio Nola. Un prezioso manoscritto recuperato dalla Biblioteca dei Gerolamini di Napoli ed eseguita dall’Ensemble Festina Lente presso la Basilica di Sant’Apollinare di Roma (24 novembre).



Seguirà un ricco calendario di conceti e conferenze musicologiche fra cui spiccano i programmi musicali inediti dedicati a Francesco Gasparini (19 dicembre), Giovanni Bononcini (2 dicembre), Francesco Severi e Virgilio Mazzocchi (11 dicembre), le musiche settecentesche conservate presso la Biblioteca Casanatense di Roma (12 dicembre), le Cantate di Benedetto Marcello (15 dicembre) ed un programma intermente dedicato alle musiche di Salvatore Sciarrino (27 novembre) presentate in prima esecuzione assoluta. Una presenza qest’ultima apparentemente provocatoria ma, al contrario, espressione di un mondo artistico che rielabora linguaggi del passato, attualizzandoli nella contemporaneità.

Il Festival anche quest’anno porta la musica negli spazi della quotidianità giovanile, realizzando un concerto crossover fra jazz e barocco con il trio jazz di ‘Riccardo Fassi Analog Trio’ e ‘Ricercare Antico’ (Liceo ‘T. Mamiani – 17 dicembre).



La manifestazione, ideata dal direttore artistico Michele Gasbarro, è supportata dalla Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo del Mibact, Regione Lazio, Ambasciata di Francia presso la S. Sede e il Centre Culturel “Saint Louis de France”, quest’anno consolida ulteriormente il suo legame artistico con l’Università di Roma “Tor Vergata”, il Centro Studi sulla Cantata Italiana, la Società Editrice di Musicologia, il Conservatorio di Santa Cecilia, l’Università di Mainz e Rism.



Grazie a queste partnership, il Festival vuole essere non solo il luogo contemporaneo di una fruizione rituale della Musica Barocca, ma una sorta di laboratorio collettivo di una storia antropologica, che non cessa di stupire il mondo contemporaneo per la sua capacità di inclusione sociale e di compatibilità simbolica delle differenze.



ROMA FESTIVAL BAROCCO XII EDIZIONE 2019 - PROGRAMMA



Domenica 24 Novembre 2019 ore 18,30 CONCERTO DI INAUGURAZIONE

ROMA, BASILICA DI SANT’APOLLINARE

Ensemble Festina Lente

Michele Gasbarro, direttore

La musica liturgica nella tradizione del ‘600 italiano:

Antonio Nola: Messa a 5 voci, violini e organo PRIMA ESECUZIONE MODERNA



Lunedì 25 Novembre 2019 ore 21,00

ROMA, BASILICA DI SAN PIETRO IN VINCOLI

Stefan Donner, organo

La tradizione organistica nel Seicento



Mercoledì 27 Novembre 2019 ore 21,00

ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE

Quartetto 'Furano'

'Mutazioni'.

Musiche di Salvatore Scarrino PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA



Giovedì 28 Novembre 2019 ore 11,00

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI TORVERGATA DI ROMA

MACROAREA DI LETTERE E FILOSOFIA

Alberto Napolitano, relatorE'

'Mutazioni'

CONFERENZA-CONCERTO



Venerdì 29 Novembre 2019 ore 20,00

ROMA, BASILICA DI SANT’EUSTACHIO

Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti

Gaetano Russo, direttore

‘Tableax Vivant’: La Crocifissione



Sabato 30 novembre 2019 ore 21,00

ROMA, CHIESA DI S. STEFANO DEL CACCO

Andrea Buccarella, cembalo

Vincitore dell’International Competition Musica Amtiqua di Bruges

La Toccata da Merulo a Bach



Lunedì 2 Dicembre 2019 ore 18,00

ROMA, CENTRO CULTURALE SAN LUIGI DEI FRANCESI

Conferenza-concerto

Presentazione del volume su A. Lionnet: la musica a Roma nel seicento

Lunedì 2 dicembre 2019 ore 21.00

ROMA, CHIESA DI S. LUIGI DEI FRANCESI

Accademia Ottoboni

Arianna Vendittelli, soprano

Mauro Borgioni, Basso

Anna Fontana, cembalo

Marco Ceccato, violoncello e direzione

I Duetti di Giovanni Bononcini PRIMA ESECUZIONE MODERNA



Mercoledì 4 Dicembre 2019 ore 21,00

ROMA, BASILICA DI SAN PIETRO IN VINCOLI

Maurizio Salerno, organo

Musiche di Cavazzoni, Merula, Storace, Froberger, Frescobaldi



Giovedì 05 Dicembre 2019 ore 21,00

ROMA, CHIESA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

Alice Foccroulle, soprano

Jean Tubéry, cornetto

Bernard Foccroulle, organo

Musiche di C. Monteverdi, B. Strozzi, E. de Cavalieri, F. Rognoni,

T. Merula e anonimi romani.



Venerdì 06 Dicembre 2018 ore 2100

ROMA, CHIESA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

Bernard Froccroulle, organo

Musiche di Frescobaldi, Mrulo, Pasquini



Lunedì 9 dicembre 2019 ore 9.00 -17,00

ROMA, BIBLIOTECA FONDAZIONE PRIMOLI

Giornata di studi Dal database alla ricerca: nuovi studi sulla cantata italiana

promossa dalla SIdM in collaborazione con “Centro Studi sulla Cantata Italiana”- Università di Roma “Tor Vergata”, Roma Festival Barocco, Università di Mainz



Lunedì 9 dicembre 2019 ore 21,00

ROMA, CHIESA DI SANTA CATERINA DA SIENA A VIA GIULIA

Ensemble Didone Abbandonata

‘Alla Corte del Re Sole’. Musiche francesi del seicento,



Mercoledì 11 dicembre 2019 ore 21,00

ROMA, CHIESA DI S. MARIA IN VALLICELLA

Barock Vokal

“Un Vespro del primo seicento romano”

Musiche di F. Severi, D. e V. Mazzocchi” PRIMA ESECUZIONE MODERNA



Giovedì 12 dicembre 2019 ore 21,00

ROMA, CHIESA DI SANTA LUCIA DELLA TINTA

Aidan Thomas Michael, fortepiano

La musica per fortepiano della Biblioteca Casanatense

PRIMA ESECUZIONE MODERNA



Sabato 14 dicembre 2019 ore 21,00

ROMA, BASILICA DI SAN PIETRO IN VINCOLI

Luc Ponet, organo

La scuola organista fra Italia ed Europa



Domenica 15 dicembre 2019 ore 18,00

ROMA, ORATORIO DEL CARAVITA

Orchestra barocca Camerata Accademica

Paolo Faldi, direttore

Le cantate di Benedetto Marcello PRIMA ESECUZIONE MODERNA



Martedì 17 dicembre 2019 ore 18,30

ROMA, LICEO CLASSICO T. MAMIANI

Riccardo Fassi Analog Trio (jazz)

Ricercare Antico

Barocco e neobarocco



MERCOLEDì 18 dicembre 2019 ore 21,00

ROMA, SALA ACCADEMICA ISTITUTO PONTIFICIO MUSICA SACRA

Orchestra Barocca dei Conservatori Italiani

Paolo Perrone, direttore

Filippo Mineccia, controtenore

Le cantate inedite di Francesco Gasparini PRIMA ESECUZIONE MODERNA

INGRESSO LIBERO



Giovedì 19 dicembre 2019 ore 21,00

ROMA, CHIESA SAN LUIGI DEI FRANCESI

Orchestra Barocca dei Conservatori Italiani

Paolo Perrone, direttore

Filippo Mineccia, controtenore

Le cantate inedite di Francesco Gasparini PRIMA ESECUZIONE MODERNA

INGRESSO AD INVITI



Sabato 21 dicembre 2019 ore 21,00 o

ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA DELL’ANIMA

Ensemble ’FAENZA’

Marco Horvat, direttore

Il Teatro di devozione



INFO:

ROMA FESTIVAL BAROCCO

PIAZZA DELLE COPPELLE, 7

00186 ROMA

WWW.ROMAFESTIVALBAROCCO.IT

INFO@ROMAFESTIVALBAROCCO.IT

TEL.: 06.94846045