Roma Esoterica

Misteriose formule alchemiche, astri che influenzano le sorti degli uomini, simboli pronti ad invocare forze sovrannaturali e oscure: l'occulto proprio sotto ai vostri occhi, dove mai lo avreste notato. Dagli obelischi egizi alle logge massoniche, un viaggio di oltre tre millenni nel cuore di Roma, dove cielo e terra si uniscono per formare la magia della città eterna. Appuntamento a Piazza dell'Esquilino, Obelisco, ore 17.40 Relatore: Dott. Flavio Carnevale Adatto agli amici a 4 zampe! Contributo visita: OFFERTA LIBERA Puoi contribuire con un'offerta a piacere. Noi ti invitiamo a partecipare; a fine percorso quel che lascerai costituirà il tuo indice di gradimento! Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com La prenotazione è obbligatoria, anche per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come appresso specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione N.B. qualora il numero dei partecipanti dovesse superare le 10 persone, al fine di ottimizzare l'ascolto del relatore, è consigliabile l'uso degli auricolari al costo aggiuntivo di € 2,00