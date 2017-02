Roma esoterica. Dai culti misterici al Novecento. La lezione vuole raccontare, attraverso una ventina di immagini artistiche inerenti alla pittura, alla scultura e al mosaico, due momenti fondamentali nella storia del Cristianesimo a Roma: le origini, soprattutto in relazione agli eventi del secondo e terzo secolo dopo Cristo; e i timori dell’anno Mille (quindi oltre sei secolo dopo) sulla possibile fine del mondo, una credenza su cui sono state alimentate innumerevoli leggende.

Sono quindi due capitoli di una storia ancora largamente avvolta nel mistero. Il primo momento scaturisce dalla vicenda dell’incontro e separazione dei SS. Pietro a Paolo a Roma. Questo episodio che è alla base della formazione del cristianesimo nella città eterna, è stato oggetto di varie e interessanti rappresentazioni artistiche nel corso del tempo. Da qui si arriva all’origine del papato, all’ organizzazione del culto cristiano rispetto al culto di Mitra e quindi al quesito fondamentale per la lezione: il cristianesimo nasce come culto misterico (simile quindi a quello di Mitra a sua volta collegato con i miti orfici e quindi con rituali antichissimi) o nasce come affermazione di una fede totalmente estranea all’ esoterismo pur se fondata sulla incarnazione e resurrezione del Dio fattosi Uomo? E l’arte dei primi secoli cristiani in che misura ci aiuta a comprendere tale fenomeno nei suoi giusti e verificabili termini storici?

Da qui un lungo ponte ci porta all’ anno Mille, al millenarismo, appunto, inteso come apocalittica attesa del compiersi dei tempi e ai riflessi che tale svolta radicale nella storia del cristianesimo provocò nelle arti figurative immediatamente successive. Qui proporrò un riesame della storia delle decorazioni a mosaico in Roma, da Ss. Cosma e Damiamo a s. Maria in Trastevere, lette appunto in una chiave millenaristica e sapienziale.