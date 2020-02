Roma e i palazzi che “parlano”

Ci sono dei palazzi a Roma unici, che raccontano con le loro decorazioni e con le loro curiose facciate delle vere e proprie storie, dei palazzi che parlano! Il cuore della città infatti riserva sempre molte sorprese e sa affascinare con le sue particolarità. Rimarrete stupiti nel vedere quanti monumenti conservano ancora oggi i loro ricchi ornamenti e quali racconti si celano dietro il loro prospetto, lavorato a stucco o ad affresco, inciso a monocromo o con bei colori vivaci. Roma non vi sembrerà più la stessa e comincerete a camminare con il naso all’insù per godervi ciò che di bello ha da offrire.



Domenica 09 Febbraio 2020 ore 11:00

Piazza Capo di Ferro, davanti a Palazzo Spada

Quota di partecipazione € 8 a persona, gratis under 18. Prenotazione Obbligatoria.



“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/roma-i-palazzi-che-parlano/