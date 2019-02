Roma dipinta alla Galleria d’arte contemporanea Edarcom Europa

Venerdì 1 e sabato 2 marzo presso la galleria d’arte contemporanea Edarcom Europa, in via Macedonia 12 a Roma, si inaugura la mostra “Roma dipinta”. Nel finesettimana dell’atteso derby calcistico tra le squadre della città, le opere di otto artisti contemporanei, diversi per generazione e linguaggio, pongono i visitatori in contatto con le molteplici luci ed atmosfere che solo Roma sa trasmettere.



Ugo Attardi (Sori 1923 – Roma 2006), attraverso la tipica tavolozza di colori caldi, infiamma le vedute dei ponti ed i tetti di Trastevere. Franco Marzilli (Roma 1934 – Poggio Mirteto 2010) impasta le sue morbide vernici per creare superfici ruvide dove ferma scorci di una Roma senza tempo. Piero Mascetti (Roma 1963), per mezzo di una tecnica fortemente gestuale e informale, si concentra sulle sensazioni suggerite da situazioni, per i più quasi invisibili ed insignificanti, in un continuo e rapido evolvere. Sigfrido Oliva (Messina 1942) dichiara il suo amore per Roma con opere dove sembra voglia dipingere l’aria tanto sono leggere e impalpabili le velature di colore che sceglie. Carlo Roselli (Milano 1939) crea città ideali dove Roma si scorge nelle cupole di un paesaggio che rimanda ad una dimensione onirica. Cynthia Segato (Roma 1958) porta la città in un infinito gioco dove sirene e ranocchi, fiabe e filastrocche rivivono negli spazi astronomici che le sono cari. Mariarosaria Stigliano (Taranto 1973) dipinge una città dalle architetture oblique, popolata dalle ombre delle tante anime che la vivono di notte. Renzo Vespignani (Roma 1924 – 2001) ritrae la periferia di una città dall’anima fragile, nello spaesamento di uno sviluppo veloce ed incerto.



La mostra è visibile con ingresso libero fino al 16 marzo 2019.



INFORMAZIONI



OPERE DI: Ugo Attardi, Franco Marzilli, Piero Mascetti, Sigfrido Oliva, Carlo Roselli, Cynthia Segato, Mariarosaria Stigliano, Renzo Vespignani.

INAUGURAZIONE: venerdì 1 marzo ore 17-20 e sabato 2 marzo ore 10,30-13,00 e 15,30-19,30

PERIODO MOSTRA: 1 – 16 marzo 2019

IDEAZIONE: Francesco Ciaffi

ORGANIZZAZIONE: Galleria d’arte Edarcom Europa

INDIRIZZO DELLA GALLERIA: Via Macedonia, 12 – Roma

ORARIO DELLA GALLERIA: da lunedì a sabato 10,30/13,00 – 15,30/19,30

INFO: 06.7802620 - www.edarcom.it