Roma in dieci sequenze su Ponte Amedeo di Savoia

Roma saluta il nuovo anno con una grande Festa lunga 18 ore, un'intera giornata, il 1 gennaio 2017, in cui si vivrà la città in una veste nuova, con oltre 500 artisti che animeranno il ricchissimo programma lungo oltre 1km di Lungotevere e su quattro ponti collegando la Roma storica con quella moderna e coinvolgendo 12 istituzioni della capitale.

Sul Ponte Amedeo di Savoia alle ore 20:30 ROMA IN DIECI SEQUENZE composto per l’occasione da VALERIO MAGRELLI e interpretato da LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE. In collaborazione con il Teatro di Roma