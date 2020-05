Roma di Notte, Luna sul Foro Romano: la visita guidata

Quando la luna si specchia sul Foro Romano, le sue rovine diventano uno scenario unico. L’area archeologica vista dall’altura del Campidoglio diventa, nelle sere d’estate, un’esperienza incredibile.

La passeggiata serale partirà dai piedi del Campidoglio dove ammirare i resti di un’insula romana (antichi condomini d’abitazione) che arrivava sino a 5 piani d’altezza, e poi salendo alla Piazza del Campidoglio scoprire tutti i segreti del colle più importante di Roma, reso ancora più affascinante, con l’aggiunta nel 1500 della statua equestre di Marco Aurelio, vero capolavoro di bronzo sopravvissuto sino ad oggi.

Ci si affaccerà poi sulla terrazza prospiciente il Foro Romano, sapientemente illuminato, dove conoscere la sua storia e quella delle celebri cerimonie di trionfo che si svolgevano al suo interno. Si continuerà la piacevole passeggiata lungo i Fori Imperiali che hanno segnato il corso della storia romana, configurandosi come una successione di magnifiche piazze monumentali. Terminerà sotto la Colonna Traiana che con la sua altezza di 35 m resta il monumento istoriato più celebre dell’antichità.



Appuntamento ore 21.00 sotto Scalinata del Campidoglio accanto ai Leoni egizi su Via del Teatro di Marcello: Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (si passeggia dal Campidoglio alla Colonna Traiana)

Si richiede a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina e possibilmente guanti



Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini 5-13 anni),

noleggio auricolari € 2.00 (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza)



Per semplicità si richiede il pagamento con quota esatta.

Il sistema di microfono/auricolari, che sarà obbligatorio per tutte le visite guidate, consente di seguire tutte le spiegazioni della guida anche a notevoli distanze, in modo da applicare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto con distanziamento sociale dei partecipanti all'attività.

Ad ogni partecipante sarà fornito un radio trasmettitore sanificato, un salviettino igienizzante sigillato, e un auricolare sterile usa e getta (diversamente si potranno usare i propri auricolari del cellulare).



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.

(esempio: Visita al Colosseo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it)