Roma cristiana: la Basilica di San Pietro

La Basilica di San Pietro in Vaticano è la Chiesa più grande e importante di Roma, spesso descritta come la più grande chiesa del mondo.

La costruzione dell'attuale basilica di San Pietro fu iniziata nel 1506 sotto papa Giulio II e si concluse nel 1626, durante il pontificato di papa Urbano VIII, mentre la sistemazione della piazza antistante si concluse solo nel 1667. Si tratta di una ricostruzione, dato che nello stesso sito, prima dell'odierna basilica, ne sorgeva un'altra risalente al IV secolo, fatta costruire dall'imperatore romano Costantino I sull'area del circo di Nerone e di una contigua necropoli dove la tradizione vuole che san Pietro, il primo degli apostoli di Gesù, fosse stato sepolto dopo la sua crocifissione.

La bellezza dei monumenti e statue all'interno non ha eguali in tutto il mondo; la sua Cupola è il simbolo della grandezza di Roma.

Si potranno ammirare opere uniche come la Pietà di Michelangelo, il Baldacchino del Bernini, la Statua di S. Pietro di Arnolfo di Cambio e le Tombe dei Papi nelle Grotte Pontificie: 2 ore di meraviglie e stupore ad occhi aperti!



Appuntamento ore 10.00 in Piazza San Pietro (spalle a Via della Conciliazione fuori colonnato di destra prima dei controlli metal detector Polizia di Stato - fuori dalla piazza!!). Necessaria PUNTUALITÀ x mettersi in fila!!!

Si entrerà tutti insieme nel quadriportico oltre i controlli - SI SEGNALA LA PRESENZA DI POSSIBILI FILE AL METAL DETECTOR PER ENTRARE - armarsi di pazienza: fila obbligatoria per tutti!

Le spiegazioni della piazza e colonnato inizieranno già in fila!

Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour, 10 minuti di attesa massimo per la registrazione di tutti i partecipanti

Visita CONFERMATA ANCHE CON PIOGGIA, percorso al riparo!



Biglietto Ingresso Basilica + Grotte € 0.00 gratuito



Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti), € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 3.50 auricolari obbligatori per poter svolgere la visita per gruppi con più di 6 persone (pagamento servizio esterno + servizio interno obbligatorio di San Pietro).

Le spiegazioni della piazza e colonnato inizieranno già in fila!

N.B. L’accesso alla Basilica Papale Vaticana è consentito alle persone con un abbigliamento decoroso consono al luogo sacro. Vietato introdurre coltelli e forbici di qualsiasi tipo.



Durata della Visita Guidata 2 ore circa (Basilica + Grotte Vaticane + Piazza)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.



www.romacaputour.it

info@romacaputour.it

Pagina FB Roma Caput Tour

Pagina Twitter Roma Caput Tour

Pagina Instagram e Google+ Roma Caput Tour