Roma Cristiana: Basilica di S. Giovanni in Laterano

La Basilica di San Giovanni è la prima delle quattro basiliche papali maggiori e la più antica e importante basilica d'Occidente.

Prima della costruzione di San Pietro era qui che i papi risiedevano e qui avvenivano le cerimonie più importanti della cristianità.

Il delizioso chiostro interno è un luogo di rara pace e bellezza a Roma. Il Battistero si impone per la sua grandezza e splendore.



Appuntamento ore 15.00 in Piazza San Giovanni in Laterano (area esterna su strada prima dei controlli metal detector Polizia di Stato). Si entrerà tutti insieme nella Basilica.

Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour



Biglietto Ingresso Chiostro: € 3,00 a persona (ridotto gruppi)



Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 auricolari (se il gruppo supera le 20 persone)



Durata della Visita Guidata 2 ore circa (Basilica + Chiostro + Battistero)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.