La Roma delle Cortigiane

Roma ad Hoc vi invita ad una affascinante passeggiata dedicata alle storie delle più note Cortigiane di Roma.



Partendo da Piazza Farnese ripercorreremo le vicende di Giulia “la bella” e Vannozza Cattanei che si alternarono nel cuore e nel letto di papa Alessandro VI Borgia; conosceremo la Pimpaccia, una donna spregiudicata e che gestiva il lavoro di diverse cortigiane dal suo bel palazzo in piazza Navona.



Anche Caravaggio fu un grande frequentatore di cortigiane rese immortali nei suoi splendidi dipinti, uno di questi è conservato nella Basilica di Sant’Agostino, la cui comunità religiosa diede sempre ospitalità a queste giovani donne che qui potevano ascoltare la messa ed essere sepolte. Nella stessa basilica si trovava un tempo la tomba di Fiammetta, celebre amante del sanguinario Cesare Borgia, che fu proprietaria di un palazzetto ancora conservato nella piazza che da lei prende il nome e dove concluderemo la passeggiata.



Appuntamento h. 21 in Piazza Farnese

Costo visita guidata, comprensivo del noleggio delle radioguide: 12 €, 6 € minori di 18 anni, minori di 10 anni 2 € per il noleggio della radio (facoltativo).

Durata: 1 ora e 30 minuti circa.

Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email). Prenotazione obbligatoria.