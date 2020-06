Roma contemporanea: l’Eur

Roma ad hoc vi porterà a scoprire la storia più recente della nostra città passeggiando in un quartiere razionale e metafisico: l’EUR. Nato come sede per l’esposizione universale del 1942, l’E-42, questo era il nome originario, doveva celebrare i venti anni dalla marcia su Roma. Dal centro città, percorrendo la via Imperiale (oggi via Cristoforo Colombo), si sarebbe giunti nel settore sud della città, un ideale collegamento tra la Roma imperiale e il mare. I più grandi architetti dell’epoca collaborarono alla progettazione dell’esposizione ma la guerra pose tragicamente fine ai lavori.

La ripresa ci fu solo negli anni ’50 quando si decise di trasferire alcuni Ministeri in questa zona periferica di Roma e poi la consacrazione ci fu nel 1960, quando alcune competizione delle Olimpiadi si svolsero proprio negli edifici dell’EUR. La nostra passeggiata porterà dal monumentale razionalismo del Palazzo della Civiltà del Lavoro alle linee contemporanee della Nuvola di Fuksas, ripercorrendo la storia del nostro paese attraverso l ‘arte e l’architettura.



Appuntamento h. 17:00 davanti al Palazzo della Civiltà del Lavoro, viale della Civiltà del Lavoro incrocio Quadrato della Concordia. Costo visita guidata, comprensivo del noleggio della radioguida: 12 € , 6 € minori di 18 anni, minori di 10 anni € 2,00 per il noleggio della radioguida (facoltativo) .



Durata: 1 ora e mezza



