Roma Comic Off Festivale: Magie per uomini tristi

E' la storia di Salvatore, un adulto anomalo, vittima del tempo e di un apparente solitudine che lo ha deteriorato. Vive con sua madre paralitica, donna Concetta, energica femmina devota al culto e all’ossessione del cibo e del fanatismo religioso; la donna lo accudisce, riverisce e tormenta. Salvatore trova all’improvviso in un vecchio libro un incantesimo particolare che permetterebbe, secondo un’antica leggenda, di creare una donna. Salvatore prova a realizzare l’incantesimo ma la magia non arriva. Sembra un bluff. Ma la magia si materializza nella notte e, per errore, addirittura si raddoppia.La commedia si innesca in un giro improvviso di divertenti competizioni tutte al femminile.Paolo Paolino, Franco La Sacra, Loredana De Flaviis, Consuelo Benedetti saranno in scena diretti da Rosario Mastrota con l’aiuto regia di Carlo Senesi che ha curato costumi e scenografia.