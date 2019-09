Roma Comic Off 2019, Il Festival della Comicità della Capitale

ROMA COMIC OFF

il festival della comicità della Capitale

V edizione



Per il quinto anno consecutivo, il festival ROMA COMIC OFF porta in scena una lunga serie di spettacoli comici, dal 10 al 29 settembre.

10 teatri, 50 spettacoli, ciascuno dei quali replicato per due sere consecutive per un totale di oltre 100 repliche, e il voto del pubblico a decretare il vincitore del montepremi (6000€). I tanti spettacoli partecipanti sono portati in scena da attori, attrici e compagnie provenienti da tutta Italia.

Numerose le sale coinvolte, per lo più localizzate nel quartiere Testaccio, particolarmente vocato all'arte del teatro, o in zone immediatamente limitrofe: Centro Culturale Artemia, Teatro di Documenti, Teatro Marconi, Teatro Petrolini, Teatro Portaportese, Teatro Le Salette, Teatro de' Servi, Teatro Lo Spazio, Teatro Testaccio e Teatro Trastevere. Tra le novità dell'edizione 2019 figura la partecipazione, in qualità di teatro ospitante, del centralissimo Teatro de' Servi, oltre che dei teatri Marconi e Le Salette, per un totale di 10 teatri e 12 sale.



Il festival si innesta felicemente sul ricco tessuto teatrale del vivace rione e delle zone immediatamente circostanti: una fitta rete di teatri di piccole e medie dimensioni che negli ultimi anni ha saputo fidelizzare un numero sempre maggiore di persone all'arte del teatro, e che aderisce ora con entusiasmo al progetto di un festival interamente dedicato all'universo del comico. Una vera e propria rete culturale che, attraverso tale comune progettualità, intende promuovere e valorizzare talenti ed eccellenze del teatro italiano, con un occhio di riguardo ai giovani e al loro prezioso impegno.

L'evento si struttura in una serie di spettacoli in contemporanea (oltre 50 le compagnie partecipanti, fino a 12 spettacoli ogni sera, ciascuno dei quali replicato per due sere consecutive), ospitati in ognuna delle numerose sale aderenti. Svariate le possibilità di scelta: dalla commedia al cabaret, dal monologo comico alla commedia musicale.

L’estrema varietà degli spettacoli partecipanti viene suddivisa, per la nuova edizione, in due macro-categorie: Commedie e One (Wo)man Show.



A decretare gli spettacoli vincitori, un meccanismo tripartito: il voto del pubblico, il voto di un apparato di critici e addetti ai lavori, e il voto dei direttori dei teatri ospitanti. I criteri di assegnazioni dei premi sono disponibili sul sito dell'evento (www.romacomicoff.it), alla voce Partecipa.



Tra le importanti novità della quinta edizione figura la ricca serie di premi previsti, tra cui un montepremi in denaro di 6000€:

- 1° premio sezione COMMEDIA (premio BCC Roma): 2000€

- 1° premio sezione ONE (WO)MAN SHOW (premio Problem Solving): 1000€

- il Premio ANDREA LEONE, pari a 3000€, assegnato a discrezione del produttore Andrea Leone a una delle compagnie partecipanti;

- i premi Teatro de' Servi e Teatro Roma, che permetteranno agli spettacoli vincitori di essere inclusi nella programmazione del relativo teatro. Tali premi vengono assegnati a discrezione dei direttori di ciascun teatro/festival;

- la coppa Julio Solinas, assegnata dall'organizzazione a un'attrice o un attore particolarmente distintasi/distintosi;

- una serie di dieci encomi (miglior spettacolo; miglior testo; miglior regia; miglior attore protagonista; migliore attrice protagonista; miglior attore non protagonista; migliore attrice non protagonista; migliori scenografie; migliori costumi; migliori musiche).



Il prezzo dei biglietti, fisso per tutte le sale coinvolte, è di 10 € + 2 € di tessera/prevendita.

Il calendario dell'evento è consultabile sul sito www.romacomicoff.it.