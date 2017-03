Roma colleziona: convegno collezionistico

Convegno collezionistico periodico di: NUMISMATICA, FILATELIA, MILITARIA, CARTOLINE, CERAMICA E TANTO ALTRO. Per l'occasione la manifestazione si svolgera': Sabato 4 Marzo 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 Domenica 5 Marzo 2017 dalle 09,00 alle 13,00 Nel complesso scolastico "SERAPHICUM" in via Del Serafico 3, Roma, Zona Eur. IL C.N.Romano-Laziale sara' presente nel salone, nella zona dedicata alle Associazioni, per informarvi, aiutarvi ed accettare le richieste di tesseramento, inoltre per chi volesse, si potra' acquistare il libro "Appunti Numismatici" a cura dei soci del Circolo Numismatico Romano-Laziale

Gallery