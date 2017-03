Il fantasma segreto della Nave: la flotta di barche di pietra dalla Roma antica al Barocco. La lezione toccherà i seguenti temi: - L’Isola Tiberina come Nave di Pietra, Le basiliche costantiniane come Navi, Roma di Nicolò V: la Basilica-Arca di S. Pietro e il Vaticano-Nave, S. Maria in Domnica: dalla Navicella alle Navi mariane, Il Gianicolo come Nave, Lepanto e la Nave della Cristianità, La Barcaccia e piazza di Spagna, Villa Aldobrandini a Frascati: dalle Navicelle a una Nave enigmatica, La Fontana della Galera in Vaticano, Il progetto di Papirio Bartoli per il presbiterio di San Pietro, Piazza “Navona” e l’innocenziana Arca di Noè, Il progetto di Bernini per piazza Colonna, La Villa “Il Vascello”, Epilogo: Navi sacre contemporanee.