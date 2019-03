Roma Bar Show, la prima edizione italiana al Palazzo dei Congressi

Roma Bar Show, il primo evento italiano di stampo internazionale dedicato interamente al mondo del bar, del beverage e dell'accoglienza sta per sbarcare nella Capitale.

L'evento si svolgerà i prossimi 23 e 24 settembre 2019 al Palazzo dei Congressi dell'Eur e sarà rivolto, in particolare, agli operatori professionali per migliorare la qualità del business e scoprire le ultime novità del settore in termini di prodotti, cocktail trend, materie prime, attrezzature e semilavorati.

Roma Bar Show, la prima edizione in Italia

Nel corso dei due giorni l’evento riunirà grandi e piccole aziende, professionisti, esperti, blogger e giornalisti da ogni parte del mondo per conoscere i migliori prodotti e le più speciali novità del mercato. Un programma denso di masterclass, seminari e incontri che dimostrano la grande attenzione nella ricerca della qualità e dei contenuti più autentici.

Ospiti internazionali interverranno per condividere le loro esperienze e conoscenze su trend e novità del settore, tante le guest coinvolte e i contenuti che faranno di Roma Bar Show una piattaforma unica nel suo genere in termini di condivisione di idee.

Roma Bar Show non sarà soltanto uno spazio espositivo, piuttosto un palcoscenico dove vivere da protagonisti nuove esperienze attraverso la storia dei brand partecipanti. Particolare attenzione verrà dedicata al mondo del food, del pairing, al caffè e alla birra in miscelazione attraverso degustazioni e performance di elevato contenuto innovativo e artistico.

Roma Bar Show è anche la città che vive prima e durante la rassegna con eventi collaterali che vedranno coinvolte le realtà locali e non solo con appuntamenti mirati, attivazioni da parte dei brand, party, serate ma soprattutto tanto divertimento.