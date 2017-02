Roma against. La città non si rassegna

ROMA AGAINST è una rassegna che nasce nel momento più critico e buio rispetto alle opportunità per i musicisti romani e molti operatori del settore, i quali hanno visto, in poco più di un anno, decimare spazi, strutture e associazioni che, per anni, si erano adoperate nel dare voce e sfogo alla loro creatività, divenendo veri e propri centri vitali per questa città, in cui si sono sviluppate tutte le tendenze non imposte dalla fruizione artistica istituzionalizzata e che sembra essere, ora più che mai, l'unica prospettiva possibile all'orizzonte, risultato della politica amministrativa repressiva degli ultimi mesi. ROMA AGAINST è il paradosso di un vero e proprio passo indietro, imposto dall'attuale stato dei fatti. È la difesa del PALCO : per i musicisti e per il pubblico. Insieme. È il sostegno per chi ancora è disposto a mettere in gioco se stesso con l'obiettivo di dare nuovamente ossigeno ad un ambito che ha dovuto sopportare l'invasione dell'imbarbarimento, dettato dalla ragioneria comunale. È soprattutto un occasione nuova, per chi è ancora disposto a dichiararsi CONTRO tutto questo. Il primo appuntamento si terrà nello spazio della Locanda Atlantide nel quartiere San Lorenzo e sul palco si avvicenderanno alcune tra le band più interessanti e rappresentative del circuito romano ovvero: ARDECORE ADRIANO VITERBINI GERMANOTTA YOUTH SQUARTET THE DEAD BEAVER ROSELUXX BLUE 2 VAN DER ROHE PAT ATHO PANTA Durante la serata, alle esibizioni sul palco, si alterneranno le selezioni in consolle di Gianluca Polverari (r.c.f. 99.7fm / r.c.a. on web) INIT @ Locanda Atlantide in collaborazione con SOUNDZdept.