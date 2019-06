Roma in 100 Centimetriquadri, rassegna d’arte

La Rassegna del piccolo formato 10 x 10 cm, “Roma in 100 Centimetriquadri”, organizzata dalla Galleria Spazio 40 di Trastevere a Roma, con il Patrocinio di Roma Municipio I Centro, ed in collaborazione con l’ Ass.ne ProGetti Smarriti, EPM Edilpiemme Roma e Cristina Rubinetterie, è giunta alla sua V Edizione.

L’ evento si svilupperà per tutta l’estate 2019 e prevede tre periodi espositivi: dal 18 giugno al 2 luglio 2019 presso la Galleria Spazio 40 di Trastevere, dal 16 al 30 luglio presso lo showroom EPM di Piazza S. Salvatore in Lauro 3, dal 1 al 31 agosto nuovamente presso la Galleria Spazio 40 a Trastevere.

Come per le precedenti edizioni, la Città Eterna viene riproposta al pubblico in maniera iconografica attraverso opere di piccolo formato: 10 x 10 cm, appunto 100 centimetri quadri. Gli artisti sono stati lasciati liberi di scegliere ed utilizzare ciascuno la propria tecnica: saranno pertanto presentate opere di pittura, acquerelli, digital art, fotografie, piccole installazioni.

All’ Edizione 2019 partecipano 41 artisti, italiani e stranieri: Gea Albanese - Antonella Argiroffo - Ar_KK - Annamaria Bagnato - Paola Bernardi - Nora Bosman - Luisa Brunetti - Enrico Chichi - Damiana Cicconetti - Maria De Cataldo - Rita Denaro - Virginia Denzi - Alberto Desirò - Angelo Di Gianfilippo - Renata Di Palma - Fabrizio Fabbroni - Loredana Giannotti - Emanuela Grassi - Sergio Guerrini - Giovanni Ingrassia - Valentina Lo Faro - Tina Loiodice - Hector Lopez - Annalisa Macchione - Carlo Moratti - Amelia Mutti - Viviana Pallotta - Federico Palmieri - Nicola Palmieri - Lorena Proietti - Antonio Salerno - Fabio Santi – SC-Art - Vitali Shoupikov - Lory Sidoni - Fiorella Storti - Daniela Tamburini - Elisabetta Tufarelli - Aurea Vattuone - Sonia Vecchio - Giuseppe Ventra.

Il vernissage è previsto martedì 18 giugno 2019 alle ore 19.00 presso la Galleria Spazio 40, in Via dell’Arco di San Calisto 40 a Trastevere. Nel corso della serata una degustazione di vini verrà offerta agli artisti ed al pubblico dalla casa vinicola Casale del Giglio, sponsor tecnico della manifestazione.



