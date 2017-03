Rodrigo Leão, Scott Matthew: "Life is long". Un compositore portoghese con gli occhi sul mondo, un cantautore australiano che vive a New York, ognuno con la propria carriera di successo. Un incontro improbabile, si potrebbe dire, ma in realtà un incontro che sembrava destinato a succedere prima o poi. Prima ancora di conoscersi, Rodrigo Leão e Scott Matthew sembravano essere circondati dagli stessi groove. Rodrigo, un veterano della scena musicale portoghese degli ultimi 30 anni, ha iniziato come musicista rock e cantautore, ha formato l'internazionale ensemble acustico Madredeus, naviga tra classica, contemporanea, new music, colonne sonore e adult pop. Da New York City, Scott, si è reso noto al resto del mondo grazie alla sua partecipazione al film di John Cameron Mitchell Shortbus. Ha pubblicato una serie di album solisti ed EP, collaborando con artisti importanti come Sia o Yoko Kanno, sviluppando negli anni un suo stile personale pieno di emotività e verità vulnerabili. Sembrava che questo incontro fosse destinato a succedere. Più strumentista che cantante, la musica di Rodrigo è infatti sempre stata trasportata più dalle voci che dagli strumenti, che sia quella di Beth Gibbons dei Portishead, di Nail Hannon de La Divina Commedia o quella di Stuart Staples dei Tindersticks. Matthew Scott si inserisce perfettamente all'interno di questo club. Rodrigo lo ha invitato per la prima volta a cantare nel suo album del 2011 intitolato The Magic Mountain. Una seconda collaborazione arriva per Songs, una compilation del 2012. Entrambe le occasioni sono state la prova per creare un rapporto di amicizia e complicità che sarebbe cresciuto negli anni.

Nonostante gli impegni reciproci, i due hanno continuato a scambiarsi idee, emozioni e canzoni. Il risultato di quegli anni di scambi può finalmente essere ascoltato in un intero album registrato insieme Life is Long. Dodici brani che raccontano la storia di un incontro improbabile tra un compositore con il dono della melodia e un cantautore con l'abilità di lavorare su quel dono.