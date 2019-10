Rocky Horror Halloween Show

Il 31 ottobre Halloween è Glam. Al Parioli Theatre Club arriva il Rocky Horror.

Una notte di pioggia, un castello, dei bizzarri personaggi ad accoglierti, un viaggio nella trasgressione e nella perdizione.

Al Parioli va in scena uno sfrontato show ad elevato tasso di Rock’n’Roll, uno spettacolo immersivo carico di folle sensualità, suonato e interpretato interamente dal vivo dalla Dreamers Company. Obbligatorio il dress code per tutti coloro che vorranno trascorrere nel nuovo Teatro Parioli una notte indimenticabile: Abiti che ricordano gli ambienti della Transilvania e poi ancora un dress code Glam, Aliens Paillettes e 80's Rock Style.



Ad allietare la serata Filippo Dini (Frank ‘n’ Furter), Paolo Cives (Brad Majors), Barbara Di Teodoro (Janet Weiss), Helena Pieraccini (Magenta), Stefano Amendola (Riff Raff), Laura Piccinetti (Columbia), Lorenzo Pernini (Rocky/Eddie), Paolo Castellani (Dr. Everett Scott), Luca Benvenuto (Narratore) e una band d'eccezione composta da Andrea Neri alla Chitarra, Laura Piccinetti al Basso, Mauro Lopez De Vega alla Batteria, Paolo Castellani alle Tastiere





Parioli Theatre Club

Via Giosuè Borsi, 20

Infoline: 3339951643

Apertura porte ore 20:00

Inizio spettacolo ore 21:30

Ingresso libero

Possibilità di cenare in platea fronte-palco

