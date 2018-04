Rock & Soul Explosion live al Cotton Club: sul palco Greg e Mario Donatone

Sabato 28 aprile al Cotton Club di Roma appuntamento da non perdere con Rock & Soul Explosion, band che porterà in scena i più grandi classici rock’n’roll, county e soul. Sul palcoscenico un quartetto guidato da Greg: musicista, cantante, comico, attore e conduttore radiofonico conosciuto al grande pubblico sotto molteplici punti di vista, e dal vocalist e pianista Mario Donatone, da tempo attivo sulla scena romana e leader di diversi progetti. Quella del 28 aprile sarà una serata particolare, dedicata ad Enrico Ciacci, chitarrista scomparso da poco più di un mese, fondatore della band insieme agli altri due musicisti. Un musicista indimenticabile, tra i primi ad aver portato in Italia un sound rock’n’roll e ad aver suonato la chitarra con uno stile nuovo e completamente innovativo. Diverse le collaborazioni di questo grande artista a partire da quella con il fratello Little Tony, che ha accompagnato in lunghi tour in giro per l’Italia, passando per Ennio Morricone e tante altre. La formazione, inoltre, è completata da una storica sezione ritmica composta da Danilo Bigioni al basso elettrico e Roberto Ferrante alla batteria.

Una serata coinvolgente, dunque, per un viaggio verso la musica d’oltreoceano a cavallo di diversi generi musicali che ancora oggi continuano a fare tendenza e a raccogliere gruppi di appassionati. Dalle splendide note di Ray Charles che ha incantato il mondo che le sue celebri composizioni, alle struggenti melodie di Johnny Cash che hanno commosso il vecchio e nuovo continente, passando per la grinta grandi artisti quali Elvis e Chuck Berry. Energia allo stato puro che nella performance da palcoscenico trova il suo ambiente perfetto e la sua naturale valvola di sfogo. Location ideale per il concerto sarà il Cotton Club di Roma che da anni ormai è uno dei centri della musica live capitolina dove si alternano band di grande livello che strizzano l’occhio al jazz, allo swing, al rock’n’roll e a tutta la buona musica che ha attraversato l’oceano Atlantico per raggiungere l’Italia.

Cotton Club

Via Bellinzona 2

Ingresso 10 euro

Inizio concerto ore 22:00



Line Up

Greg, voce e chitarra

Mario Donatone, voce e piano

Danilo Bigioni, basso elettrico

Roberto Ferrante, batteria