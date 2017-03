Rock & Poesia - La musica di Vasco

SERATA BENEFICA DEDICATA A VASCO ROSSI TRA ROCK E POESIA Piper Club, giovedì 30 marzo 2017, ore 20.00, Via Tagliamento 9 - Roma Evento del RC Roma Mediterraneo di raccolta fondi per la Rotary Foundation e per festeggiarne il suo centenario. In quello che è stato definito "un Tempio della musica", una bella serata dedicata alla cultura ed allo svago. Gli Idea77, una rock band di spessore e l'attore e regista Marco Blanchi ci faranno vivere la musica di Vasco Rossi in un modo inedito, unendola alla potenza letteraria della poesia. L'evento, a cui parteciperanno oltre 400 persone e anche altri club tra cui il Rotary Club Rome International, affronta l'aspetto più intimo dell'opera di Vasco, la poesia. Confronteremo alcuni testi delle sue canzoni con famose poesie del XX secolo di autori come Charles Bukowski, Pablo Neruda, Federico Garcia Lorca, Alda Merini, Mary Elisabeth Frye che precederanno i brani musicali. Lo spettacolo inizierà con i versi del poeta Giorgio Rafaelli dedicati a Vasco. Gli introiti della serata saranno devoluti alla Rotary Foundation che in un secolo ha raggiunto grandi obbiettivi durante il quale i Rotariani hanno migliorato la vita in comunità di tutto il mondo, in prima linea nell'azione umanitaria, finanziando migliaia di progetti per fornire acqua pulita, combattere malattie, promuovere la pace ed impartire l'istruzione di base. Importantissimo è il progetto storico che dal 1980 è volto a eradicare la polio in tutto il mondo. Il centenario del Rotary è il momento perfetto per condividere questo eccezionale record di successi anche con la nostra comunità. E' prevista anche una cena genuina della cucina ciociara. Il segretario Umberto Moruzzi www.rotaryromamed.org info: rockpoesia@hotmail.com