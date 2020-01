Rock&dogs, una serata in musica contro la lotta degli animali

La lotta contro il maltrattamento degli animali diventa musica e si carica dell'energia rock grazie al concerto di beneficenza “Rock&Dogs”, nato da un’idea di Alessandra Consoli e co-organizzato da Animalisti Italiani e Wishlist.

L'evento musicale destinerà il ricavato alle tante e diverse attività realizzate dagli Animalisti Italiani ed in particolare a sostegno degli animali maltrattati nel canile abusivo di Palestrina (RM).



"Ringraziamo tutti per il sostegno alla nobile causa della tutela dei diritti degli animali. Causa che da oltre 20 anni difendiamo battendoci affinché si ponga fine ad una società che considera gli animali macchine, oggetti, mezzi a disposizione dell’uomo, incapaci di ragionare solo perché non hanno capacità di parola. Noi siamo la loro voce”, dichiara Walter Caporale Presidente degli Animalisti Italiani. “Ci prefiggiamo di tenere alti i riflettori delle istituzioni e dei cittadini sul dilagante fenomeno del maltrattamento degli animali. Il concerto vuole essere momento di aggregazione, di dialogo continuo e di solidarietà per continuare a fare rete sul territorio. Il seme della solidarietà può portare molto frutto, aiutando a salvare vite e dare speranza ai tantissimi amici a quattrozampe vittime di violenza”.



Per questo sul palco del Wishlist, in Via dei Volsci 126 B a Roma, giovedì 30 gennaio alle ore 21 si esibiranno 4 band: Ghostdog, ClashBack, La Grazia Obliqua, Aladdin Insane David Bowie Tribute che hanno mostrato grande sensibilità e generosità scegliendo di mettere il loro talento a servizio degli ultimi.



Emanuela Bignami, Responsabile Nazionale Randagismo e Sedi Locali di Animalisti Italiani aggiunge: "La mancanza di una legge che preveda pene esemplari per chi uccide o maltratta gli animali, la carenza delle istituzioni preposte, Asl e Comuni ai controlli e alla tutela degli animali, hanno messo in moto un sistema malsano con urgenze e interventi continui da parte delle associazioni animaliste. Riceviamo segnalazioni e richieste di aiuto urgenti per gli animali ogni giorno, pur non avendo a disposizione le risorse economiche per poterle affrontare tutte perché ricordiamo che non riceviamo soldi pubblici e viviamo solo di 5x1000 e donazioni. Ringraziamo gli organizzatori di questo concerto, gli artisti e il locale per questa serata di beneficenza che concretamente ci permetterà di affrontare ulteriormente queste situazioni e di mettere in sicurezza cani, gatti e qualsiasi animale sia in difficoltà".



Presenterà la serata il noto e bravissimo conduttore di RDS Claudio Guerrini che afferma: “Sono molto felice di poter contribuire con la mia presenza a questa lodevole iniziativa a favore delle molteplici attività di Animalisti Italiani".



Guerrini, da anni impegnato su diversi fronti, ha partecipato al Pavarotti & Friends, condotto i preshow dei tour di Vasco Rossi, Ligabue, R.E.M., Pino Daniele, Max Pezzali, Elisa, Alex Britti, presentato in TV programmi come Takeshi’s Castle e Sport Attack, Ha fatto parte del cast de La Prova del Cuoco su Raiuno, travestendosi anche da opinionista per X-Factor e Star Academy su Raidue, da giurato per il Festival Italia in Musica su Gold Tv, e da doppiatore per molte produzioni Magnolia, Mediaset, LA7 e Sky.



I biglietti sono prenotabili scrivendo il proprio nominativo accompagnato dal numero di persone che parteciperanno tramite sms da inviare al numero 351.8172883 oppure tramite commento da inserire nel relativo evento Facebook “Rock&Dogs”. Ingresso 7 euro (di cui 2 euro per spese Siae e 5 euro o più, se vorrete, andranno in beneficenza all'associazione Animalisti Italiani).