Rocco Papaleo Live

Nel contesto di Artcity Estate 2019, presso la Necropoli della Banditaccia a Cerveteri, il prossimo 3 agosto, arriva Rocco Papaleo con uno spettacolo live tra musica, racconto e non solo.

Lo spettacolo di Rocco Papaleo

Un viaggio straordinario, quello che l'attore compirà nella cittadina in provincia di Roma, in cui le parole incontrano la musica, tra canzoni, racconti, monologhi e gag surreali. Il noto attore-regista e musicista lucano, coinvolgerà il pubblico in un viaggio straordinario, in cui la musica incontra le parole, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. Lo spettacolo nasce dalla volontà di creare un teatro “a por‑ tata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare. Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica, in un riuscito esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Gaber e una alla Basilicata.

Biglietti

Museo o Necropoli

intero € 6,00 | agevolato € 2,00

Cumulativo (Museo + Necropoli) con validità 2gg

intero € 10,00 | agevolato € 4,00

Cumulativo sito UNESCO con validità 7gg

(un ingresso in ciascuno dei quattro siti)

intero € 15,00 | agevolato € 8,00

E' attivo un servizio gratuito di prenotazioni, inviando una mail a:

immaginarioetrusco@beniculturali.it

La prenotazione può essere effettuata fino alle ore 24,00 del giorno precedente lo spettacolo ed è consentita per un numero massimo di 4 posti, indicando nome e numero telefonico del richiedente.

Una mail di risposta confermerà la prenotazione.

I biglietti devono essere acquistati entro le ore 20,30 del giorno dello spettacolo; oltre tale orario saranno resi disponibili per la vendita.

06.9940001

www.art-city.it/rassegne/immaginario-etrusco.html

Per ulteriori informazioni ecco l'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/400290723942635/