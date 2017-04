Rocca di Papa, passeggiata al chiaro di Luna

Tornano le night star walks: le passeggiate notturne lungo i sentieri dei Pratoni del Vivaro, a Rocca di Papa, per osservare il cielo al riparo da fonti di inquinamento luminoso sotto la guida degli esperti operatori dell'Associazione Tuscolana di Astronomia "Livio Gratton" (ATA). L'iniziativa, svolta in collaborazione con il Parco dei Castelli Romani, rientra nell'ambito del progetto "Cose Mai Viste - Enjoy Castelli Romani". Il primo appuntamento con le night star walks è venerdì 28 aprile alle ore 21:00 all'Osservatorio "Franco Fuligni" di Rocca di Papa. La passeggiata si snoda nei dintorni dell'Osservatorio astronomico Fuligni, in una delle località più suggestive e buie dei Castelli Romani, luogo ideale quindi per l'osservazione del cielo stellato. Durante la passeggiata gli esperti operatori dell'ATA parleranno di inquinamento luminoso e di accorgimenti per limitarlo, illustreranno la geologia dell'area e in particolare la storia del vulcano laziale, la flora e la fauna locali, e naturalmente il cielo stellato, stimolandone l'osservazione diretta a occhio nudo. Il percorso ha una lunghezza di circa 3 km. La passeggiata terminerà con il ritorno all'Osservatorio dove si potrà mettere l'occhio all'oculare del Telescopio principale presente nella cupola per osservare gli oggetti visibili con grande dettaglio. Le night star walk, in programma una volta al mese fino a ottobre, si inseriscono nel fitto calendario di Astroincontri all'Osservatorio "F. Fuligni" promossi dall'ATA per favorire la scoperta del cosmo e diffondere interesse verso l'astronomia.