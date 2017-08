Stelle cadenti all'osservatorio Fuligni

Si avvicina l’evento più atteso dell’anno dagli amanti del cielo: la serata speciale Perseidi in cui esprimere tutti i propri desideri alla vista del famoso sciame meteorico. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) a Rocca di Papa presso l’Osservatorio “Franco Fuligni” e l’antistante piazza Capranica, si terrà sabato 12 agosto in coincidenza con il picco delle meteore.



Un’occasione unica per dilettarsi nell’osservazione delle “stelle cadenti” e per conoscere tutti i segreti del cielo grazie alle numerose attività in programma. Prima fra tutte, la conferenza divulgativa sul fenomeno delle Perseidi a cura di un esperto dell’ATA. La presentazione, che verrà ripetuta nell’arco della serata, consentirà ai partecipanti di comprendere a fondo la natura del fenomeno e tutte le curiosità a esso relative, getterà quindi le basi per una visione più consapevole dello sciame meteorico. Altra conferenza in programma, quella sui 40 anni della missione Voyager.



A guidare il pubblico nell’osservazione del cielo notturno saranno gli operatori dell’ATA, che mostreranno tutti gli oggetti celesti visibili sia a occhio nudo che con i telescopi. Da non perdere infine, nella stessa serata, gli spettacoli multimediali nel Planetario digitale itinerante, che verrà allestito in Piazza Capranica, di fronte all’Osservatorio. All’interno della grande cupola gonfiabile di 7 metri di diametro gli esperti operatori dell’ATA mostreranno il cielo alle varie latitudini e in varie epoche, con l’aggiunta di video immersivi a 360°.



INFO E PRENOTAZIONI

E’ previsto un contributo di:

- 5 euro per l’accesso al Planetario,

- 3 euro per l’accesso all’Osservatorio.

La partecipazione all'evento è gratuita per i soci ATA e per i bambini sotto i 6 anni.



La prenotazione (richiesta anche ai Soci) è obbligatoria (entro giovedì 10 agosto) fino a esaurimento posti, via mail a segreteria@ataonweb.it specificando il numero di partecipanti e l’orario di preferenza per il Planetario e/o l’Osservatorio.



→ Per l’Osservatorio gli orari di accesso saranno alle ore 21:00, 22:00, 23:00 e 24:00.

→ Per il Planetario gli orari di accesso saranno alle ore 21:00, 22:00, 23:00 e 24:00