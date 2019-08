Rocca di Cave...E quindi uscimmo a riveder le stelle

Serata astronomica osservativa a Rocca di Cave



Nella notte del 10 agosto, ogni anno, gli occhi si rivolgono speranzosi al cielo, per cogliere al volo una stella cadente. Se culturalmente la pioggia di stelle è stata elaborata in modo poetico e ricondotta alle lacrime versate da San Lorenzo durante il suo supplizio, scientificamente la caduta delle stelle è da imputarsi al passaggio della cometa Swift-Tuttle,

che rilascia una scia di detriti, polveri e ghiacci. Questi, intercettati

dal campo gravitazionale del pianeta, attraversano gli strati più alti dell`atmosfera e bruciano, creando le classiche scie luminose. Lo sfondo

remoto del fenomeno è la costellazione di Perseo. Dopo una passeggiata escursionistica lungo l’antica scogliera, ove si vedranno molti fossili, e una allegra cena in compagnia, saliremo su un'antica torre e ne usciremo in cima per riveder le stelle!



Le stelle ci attendono Sabato 10 Agosto, non lasciatele sfuggire!



Programma della gita

Ritrovo nella piazza principale (chiesa) per le ore 17:00

Escursione al tramonto lungo l’antica scogliera, ove si vedranno molti fossili

Cena al Ristorante (primo a scelta, salsiccia alla brace con patate, acqua)

Breve conferenza introduttiva sul Cielo

Osservazione ad occhio nudo e con il telescopio

Abbigliamento consigliato: scarpe comode e felpa, anche doppia. A Rocca di Cave fa fresco!

Div. Abili: presenza di barriere architettoniche

Adatta agli amici a 4 zampe, se di piccola taglia



Quota partecipativa all inclusive (Osservazione dall'alto del territorio appenninico, Escursione Guidata lungo la scogliera, Cena al Ristorante, Conferenza introduttiva, Serata Osservativa): Intero € 25,00; Convenzionati: € 24,00; Under: 25 € 23,00; 7-18: € 20,00; Minori di 7 anni: 12,00



modalità di pagamento: in loco

Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054

Tutte le altre informazioni su:

https://associazioneculturalecalipso.com/2017/07/27/notte-di-san-lorenzo/