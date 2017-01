Robot sensori e radiazioni: laboratorio per bambini

Dai bracci meccanici ai robot programmabili Lego Mindstorm, fino ad interagire con tappeti sensibili per scoprire come conoscere, utilizzare e sfruttare al meglio diversi tipi di sensori. Quanti tipi di sensori conosciamo, dagli ultrasuoni, ai sensori di movimento, dai misuratori di temperatura a quelli che riconoscono i colori fino ai sensori infrarossi.

Sarà un’avventura tra i meandri delle radiazioni elettromagnetiche scoprendo come è possibile vedere, sentire e percepire il mondo che ci circonda.

Con questo bagaglio di conoscenze saremo in grado di poter capire come sfruttare questi sensori per programmare un piccolo robot

Prenotazione obbligatoria tel. 060608

Durata: 1 ora

Capienza: max 15

Target: dai 6 anni in su (fino ad 8 anni accompagnati da almeno un genitore)

Costo:

€ 10,00 intero per attività/percorsi

€ 8,00 ridotto convenzioni

€ 8.00 speciale famiglia (minimo 3 componenti)

€ 6.00 ridottissimo a chi esibisce un biglietto di uno spettacolo di planetario già utilizzato. Il ridottissimo è valido per una sola attività di Technotown (su disponibilità)

Gratuito per diversamente abile e accompagnatore.