Robin Hood al Teatro Kopò. Lucidate gli archi, incoccate le frecce e preparatevi a difendere la foresta di Sherwood insieme a Robin Hood e Lady Marian! L’allegra brigata del nobile ladro è sempre disposta ad arruolare giovani amici coraggiosi pronti a dare filo da torcere all’usurpatore re Giovanni e al suo fedele scagnozzo, il malvagio sceriffo di Nottingham! Come? Rubando ai ricchi per dare ai poveri, naturalmente!

Ma fate attenzione! Tutto è lecito per un fuorilegge come Robin Hood e, quando meno ve l’aspettate, potrebbe rubarvi… una bella risata!.

TARGET

Dai 3 anni in su

N.B. Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo acquisti online o a botteghino (l'acquisto a botteghino è consigliato qualche giorno prima dello spettacolo per assicurarsi la disponibilità dei posti)