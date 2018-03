Robin Hood al Teatro Kopò

16 Marzo 2018 Ore 16.30

16 Marzo 2018 ore 18.00

17 Marzo 2018 Ore 11.00



SINOSSI

Lucidate gli archi, incoccate le frecce e preparatevi a difendere la foresta di Sherwood insieme a Robin Hood e Lady Marian! L'allegra brigata del nobile ladro è sempre disposta ad arruolare giovani amici coraggiosi pronti a dare filo da torcere all'usurpatore re Giovanni e al suo fedele scagnozzo, il malvagio sceriffo di Nottingham! Come? Rubando ai ricchi per dare ai poveri, naturalmente!

Ma fate attenzione! Tutto è lecito per un fuorilegge come Robin Hood e, quando meno ve l'aspettate, potrebbe rubarvi... una bella risata!



TECNICA

Teatro d'attore con brevi interventi di pupazzi/burattini e contributi audio-visivi. Gli attori in scena danno vita alla vicenda narrata, mantenendo costante l'interazione attiva dei bambini.



Di Maria Elisa Barontini

con Maria Elisa Barontini e Valerio De Angelis



Consigliato a bambini dai 3 anni



Non si accettano prenotazioni telefoniche:

acquisto a botteghino o sul nostro sito da questo link:

