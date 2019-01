Roberto Giglio in "Cinecittà"

Per la prima volta a Il Puff, arriva lo spettacolo musicale di Roberto Giglio (autore e collaboratore per Patty Pravo, Sergio Cammariere, Gigi Proietti, Greg, Flavio Boltro, Rodolfo Laganà, Saturnino e molti altri) incentrato sul suo disco "Cinecittà", un viaggio musicale sulla Roma di ieri e di oggi con composizioni inedite, accompagnato da una band di gran classe per un concerto molto intimo consigliatissimo per gli amanti della buona musica.



Roberto Giglio voce

Alessandro Gwis, piano

Andrea Avena, contrabbasso

Marcello Sirignano, violino



Per info e prenotazioni : 06.5810721 - 331.1191133 (WhatsApp) - ilpuff@ilpuff.it - fondazione@landofiorini.it



Cena + Spettacolo dalle ore 20.00/20.30

Inizio Spettacolo ore 22.30 (è possibile partecipare solo allo spettacolo)