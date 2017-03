Ramirez day: Roberto Fabbri in concerto

Sabato 18 marzo, il chitarrista Roberto Fabbri sarà in concerto a Roma presso il Teatro Flaiano (Via S. Stefano del Cacco, 15 – ore 17.00 – ingresso libero) nell’ambito del “Ramirez Day”, mostra di chitarre Ramirez di grande valore artistico e concerti organizzata dallo stesso Roberto Fabbri per celebrare il 135° Anniversario dalla nascita dell’omonima casa di liuteria spagnola Ramirez (1882-2017).

Il chitarrista si esibirà suonando una chitarra classica dal valore di 30.000 euro, costruita appositamente per lui, insieme al quartetto Nexus, composto da Paolo Bontempi, Leonardo Gallucci e Luigi Sini. Alle ore 16.00 opening act dei chitarristi Francesco Taranto e Andrea Vettoretti.

Il concerto, attraverso cui Roberto Fabbri ed il Quartetto Nexus ripropongono il programma che li ha fatti conoscere ed apprezzare nelle più importanti Sale Accademiche di tutto il mondo, rappresenta uno spettacolo in cui la chitarra classica opera una fusione fra tradizione ed attualità in una parabola unica nel suo genere che riesce a portare l’ascoltatore dalle sonorità del mondo classico a quelle, apparentemente distanti, del pop.

La serata si aprirà con la splendida suite “Pulcinella” di Igor Stravinskji per poi passare alle frizzanti note delle “Danze Popolari Rumene di Bartok”, alle rarefatte sonorità dei Trois Rag-Caprices di Darius Milhaud, e terminerà con i brani originali di Roberto Fabbri e Paolo Bontempi.