Roberto Attias presenta il suo primo romanzo “Il grande volo”

Roma - Mercoledì 12 aprile, alle ore 18.30, il Mezé Bistrot in via di Monteverde 9 ospiterà la presentazione del romanzo d'esordio di Roberto Attias "Il grande volo" (Augh! Edizioni). Regista, autore e sceneggiatore, Attias si cimenta nella scrittura letteraria dando alla luce un romanzo in cui i sentimenti si intrecciano alla lotta politica e all'impegno sociale. Temi caldi sui quali l'autore dialogherà con l'attrice Pamela Villoresi ed il prof. Giancarlo Monina dell'Università Roma Tre. L'incontro sarà impreziosito dalle canzoni della nota cantante popolare italiana Sara Modigliani. Lo spirito sessantottino anima la storia di Marta, giovane romana trasferitasi per gli studi universitari a Padova. Sarà la Facoltà di Filosofia a fare da sfondo all'amicizia con Massimo, Franco, Giovanni e Alberto, sentimento profondo che nel tempo farà da collante anche alla comune fede politica. Marta abbraccia così la via della protesta, degli scioperi, dei sit-in, delle nottate trascorse a redigere volantini, scrollandosi di dosso quella formazione bigotta e conservatrice che gli era stata impartito durante l'infanzia, ormai pesante come un macigno. Lo spirito rivoluzionario di Marta si assopirà con il tempo, annichilito da una vita modesta e lontana dagli affetti, ma basteranno la speranza di rincontrare il suo gruppetto di amici e la volontà di rispolverare quel sogno socialmente impegnato a far rinascere la protagonista. Attias conduce il lettore attraverso un Paese sognante e politicamente impegnato, animato da amicizie profonde e totalizzanti, lasciando aperto uno spiraglio di speranza di redenzione anche per l'Italia malata e corrotta dei nostri giorni. "Dopo quarant'anni finalmente era riuscita a rimettere intorno a un tavolo i suoi uomini. I suoi compagni di un tempo che le avevano cambiato la vita, fatto conoscere l'impegno, la lotta, la voglia di combattere un mondo sbagliato" - da "Il grande volo" (Augh! Edizioni). Roberto Attias è nato a Roma nel 1964. È attore, regista, autore teatrale e sceneggiatore. Come autore e regista ha messo in scena molti spettacoli tra i quali 13419 "La necessità del ritorno" prodotto da Ettore Scola. Ha vinto il riff 2008 con la sceneggiatura 140368 e il Premio "Rodolfo Sonego" 2009 con "L'invito". Segnalata, invece, al Premio "Franco Solinas" la sceneggiatura di Kapparà. "Il grande volo" è il suo primo romanzo.