Roberta Vaudo & The Blue Whistles da Marmo

Mercoledi 14 Febbraio ore 21.00

Roberta Vaudo & The Blue Whistles (live)

da Marmo ( San Lorenzo ) per Valentino san



BIOGRAFIA ROBERTA VAUDO & THE BLUE WHISTLES:

"Roberta Vaudo & The Blue Whistles" è un progetto musicale che ha saputo imporsi a Roma sulla scena del Rhythm & Blues anni '50, la cui 'intenzione è quella di reinterpretare le grandi voci di quegli anni, passando dal boogie woogie al rock'n'roll. La band nasce nel 2014 da un’idea di Miss Roberta Vaudo, cantante poliedrica che accoglie nella sua carriera musicale un repertorio che spazia dallo Swing al Blues nelle sue espressioni più diverse.

L'affiancano alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale romano, i “Blue Whistles", che singolarmente vantano collaborazioni nazionali e internazionali.

Volete tornare quindi agli anni della brillantina, dei pois e delle Pin Up? La band "Roberta Vaudo & The Blue Whistles" sarà la macchina del tempo che vi catapulterà nell'epoca dei juke box e delle Cadillac sfavillanti!



INGRESSO GRATUITO con TESSERA ASSOCIATIVA

(oppure 2 euro per sottoscrizione annuale valida tutto il 2018)



per info & prenotazioni: +39 346.77.95.008