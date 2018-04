Roma, estate 1975: un gruppo di infermieri del Santa Maria della Pietà, sull’onda delle idee di Franco Basaglia, decidono di occupare e autogestire uno dei padiglioni del manicomio. Inizia così un’esperienza rivoluzionaria.



Fondazione Franca e Franco Basaglia, Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) Roma e Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio Cesv e Spes organizzano



"ROBBA DA MATTI! Storia del Padiglione 25"



con proiezione del film "Padiglione 25. Diario degli Infermieri (2016)" e



presentazione del volume a cura di Claudia Demichelis "Padiglione 25. Autogestione in manicomio (1975-1976)" (Ediesse, 2017) da cui è tratto il film.



Al dibattito interverranno, tra gli altri, Vincenzo Boatta, ex infermiere del Santa Maria della Pietà; il regista del film, Massimiliano Carboni e l’autrice del volume e antropologa Claudia Demichelis; Tommaso Losavio, psichiatra e direttore del progetto di chiusura dell’ospedale Santa Maria della Pietà; Paola Capoleva, presidente Cesv Lazio; Carlo Gnetti, presidente Avo Roma. Coordina Maria Grazia Giannichedda, presidente Fondazione Basaglia.



Un’occasione per riaccendere i riflettori su tematiche ancora attuali. Elettroshock, contenzione, Residenze per le misure di sicurezza, cliniche private: i manicomi sono veramente superati?



Prenotazioni dall'8 Aprile.



Immagine di copertina: “Padiglione 25. Luigino”. Tavola di Annalisa Corsi

Gallery