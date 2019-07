Rivoluzione Dischi, India Estate e Radio Sonica presentano:



RIVOLUZIONE DISCHI NIGHT

Martedì 23 luglio, grande festa dell’etichetta discografica indipendente romana: in collaborazione con Radio Sonica, un festival musicale con dj-set e le esibizioni live di tutti gli artisti del roster Rivoluzione Dischi.



Si terrà martedì 23 luglio, all’interno della rassegna estiva romana India Estate (Lungotevere Vittorio Gassman, 1) l’evento Rivoluzione Dischi Night, la prima grande festa dell’etichetta discografica indipendente Rivoluzione Dischi.



In collaborazione con Radio Sonica, l’evento avrà inizio dalle 18:30 con la diretta della radio che trasmetterà in house. Dalle 20, si esibiranno live tutti gli artisti dell’etichetta: Astenia, Bora, Fischer Boom, Fridha, Scrima, The Castaway, The Smade e Xavier. A seguire, dj-set targato Radio Sonica.



Un evento estivo speciale con ingresso gratuito, vera e propria anteprima delle uscite discografiche dell’etichetta del prossimo autunno.



Rivoluzione Dischi, etichetta discografica italiana, con sede a Roma. Nasce nella primavera del 2018, produce e promuove artisti eterogenei e assolutamente complementari tra loro. La produzione artistica è affidata ad Alessandro Forte (Galeffi, Aiello) e il management a Ludovico Lamarra (Il Muro del Canto).



Rivoluzione Dischi… La Rivoluzione che cercavi!