Marco Chiusolo Acustic Duo e Robert L. Whiter al Riverside

In un momento in cui la musica dal vivo trova spazi sempre più stretti nella Capitale da pochi mesi è nato un nuovo locale situato in Viale Gottardo 12, nel cuore di Piazza Sempione, dal nome “Riverside”.

Un ambiente raffinato e accogliente dove degustare ottimi piatti, drink e dove poter vivere infinite suggestioni musicali. Un locale che fonde diverse anime musicali incarnando lo spirito eclettico di questa nuova avventura. La musica live, curata dalla direzione artistica di Gianpaolo Castaldo e Giampiero Cappellaro, si apre alla contaminazione di molteplici universi sonori, al dialogo ed al confronto tra diverse generazioni in uno spazio dinamico e conviviale. Alla musica di qualità il ristorante del Riverside, aperto dal martedì alla domenica dalle 20:00 fino alle 23:00, propone piatti della cucina tradizionale, passando per la pizza, al finger food dell’aperitivo disponibile al pubblico a partire dalle ore 19.00 . Il bar inoltre offre una vasta scelta di vini, birra, cocktail originali ed esclusivi, long drink miscelati da barman professionisti fino alle ore 2 del mattino. La filosofia che contraddistingue il Riverside è dunque la sintesi tra la passione per il mangiare, bere bene e lo stare insieme. Sul palco del Riverside nel mese di Marzo si esibiranno alcuni dei migliori musicisti del panorama italiano ed internazionale, una programmazione trasversale che spazia, dal Jazz, al rhythm & blues allo Swing, per arrivare fino al Pop-Folk.

Venerdì 24 Marzo

OPENING ACT MARCO CHIUSOLO ACUSTIC DUO

A seguire il concerto ROBERT L. WHITER

Marco Chiusolo acosutic duo nasce dall'unione del chitarrista Marco Chiusolo ( vincitore con la Jonis band del Summer blues festival con cui suona insieme a 99 Posse, Lello Panico) e del contrabbasista Max Zaccagnini ripropone in chiave acustica/ strumentale i classici del rock e del blues passando da Robert Johnson, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Police ecc

A seguire il concerto: Robert L Whiter, nato a Roma nel 1978, è un musicista un compositore cantautore slide-guitar polistrumentista (chitarra, armonica, piano, lap steel, cigar box, stomp box) . Il suo repertorio ricco di contaminazioni spazia dal blues al pop al rock, attualmente ha all’attivo tre dischi :“ Whiter “ prettamente in Cigar Box ,“I will be sitting“ classico blues , "Blue's Gloria" in lap steel. Robert L Whiter non è solo un performer ma è un artista a tutto tondo che costruisce strumenti artigianali, gli stessi con cui si esibisce per dargli un suono che più gli appartiene. Nella sua testa girano brani di vecchi blues man come Muddy Water, Son House, Robert Jhonson ... sue grandi fonti di ispirazione. Il suo percorso artistico si è arricchito molto anche grazie ai tanti viaggi che ha realizzato in Europa, al centro sud e nord America, dove ha avuto la possibilità di confrontarsi e crescere musicalmente.