Giovedì 5 Aprile nuovo appuntamento con “Riverside Jam Session” con la resident band composta da Dario Esposito alla batteria, Fabiana Testa alla chitarra e Martina Bertini al basso che continua a dare vita a serate di musica sempre diversa senza limiti di stile e genere.

A loro si uniscono di volta in volta altri musicisti e special guest presenti in sala creando sonorità uniche originali e non ripetibili. In questa serata sarà ospite il pianista Andrea Orchi. Durante le serata proponetevi per salire sul palco per una Jam Session memorabile in cui potreste ritrovarvi a suonare con artisti affermati.