"Rivelazioni sottese": in mostra le opere della pittrice Danica Ondrej

L’Istituto di cultura Slovacco, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma, è lieta di ospitare la mostra personale “Rivelazioni sottese” della pittrice Danica Ondrej a cura di Francesca Barbi Marinetti e Karima Ruzzi, in mostra dal 23 Gennaio al 21 Febbraio 2020, presso la sede dell’Istituto di Cultura Slovacco a Roma, in Via dei Colli della Farnesina, 144, Roma.



Un lungo percorso all’interno dell’intimità dell’artista che si rivela pian piano attraverso un filo sottile che collega l’uno a l’altro i numerosi lavori pensati e preparati per questa personale. Un tracciato artistico caratterizzato da una forte capacità nel coniugare connessioni empatiche a sperimentazioni tecniche e ricerca di nuovi linguaggi contemporanei.



Il lavoro dell’artista si compone di una coesistenza di caratteristiche: il talento, il forte spirito di osservazione, l’apprendimento di numerose tecniche espressive che vanno al di là di quelle pittoriche, la curiosità, ma soprattutto l’affannosa ricerca di risposte che lo portano a porsi come un’analista della società in grado di rappresentare le emozioni della mente collettiva e individuale.La forte sensazione di caos, la perdita di armonia, le continue distrazioni hanno portato la società ad un senso di smarrimento rispetto alla dritta via. Al contempo però di strade ne ha aperte di nuove soprattutto per quanto riguarda la parità di genere. La donna contemporanea si trova oggi ad avere maggiori libertà rispetto alle proprie madri.

Danica Ondrej è un’artista affascinata dalla femminilità. Cattura l’immagine femminile e la ritrae nella sua intrigante intimità in pose spontanee. La donna per lei diventa oggetto di studio e ne analizza ogni aspetto, partendo dalle problematiche.