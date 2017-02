Dal 14 al 19 febbraio l’arte torna ad essere protagonista sul palcoscenico del Teatro India con RIVELAZIONE. SETTE MEDITAZIONI INTORNO A GIORGIONE, spettacolo della Compagnia Anagoor che insieme a Laura Curino racconta le inquietudini, le opere, il tempo di una delle personalità più enigmatiche della storia dell’arte.

Rivelazione propone una riflessione sulla misteriosa e rivoluzionaria esistenza del pittore di Castelfranco Veneto attraverso un carosello di parole, documenti, versi poetici, immagini delle sue opere e particolari di una Venezia a cavallo tra il XV e XVI secolo, esposti da un narratore di fronte a uno schermo. E infatti, solo in scena, Marco Menegoni, con la sua voce e il suo copione, e alle sue spalle proiezioni di paesaggi, volti, frammenti. Sono i dipinti muti del Giorgione, accarezzati da uno sguardo attento, mentre la scintilla dell’interazione con la lettura scenica riaccende in essi un’insospettata vitalità. Così, in una sorta di lezione d’arte, poetica, sono raccontati l’artista, il suo tempo, il respiro delle sue creazioni, il clima che le pervade.

Scritto da Laura Curino e Simone Derai, che ne cura anche la regia, Rivelazione è la condivisione sincera di una ricerca e un ponte verso altre opere.

«Volgiamo insieme lo sguardo verso le sette stelle di una ideale costellazione Giorgione – annota la Compagnia Anagoor – Per ciascun astro vi proponiamo una meditazione. Silenzio, natura umana, desiderio, giustizia, fede, diluvio e tempo sono i temi che nutrono le sette contemplazioni di altrettante opere di Giorgione: la Pala, i ritratti, la Venere Dormiente, la Giuditta, i Tre Filosofi, la Tempesta, il Fregio. Alla Pala e al Fregio, le due opere conservate a Castelfranco, il compito di aprire e chiudere il cerchio di questo piccolo e prezioso firmamento».

Sette opere del pittore danno adito ad altrettante meditazioni che sarebbe più giusto definire “immedesimazioni”: nella biografia dell’autore, nel suo contesto storico, nei personaggi da lui ritratti, nelle intenzioni espressive. La dimensione chiusa nella tela è continuamente trapassata e il mondo che appare in filigrana viene esplorato e infervorato da una fresca curiosità, in cui si manifestano il rispetto per il passato, l’attenzione per l’immagine, una sensibilità non comune di penetrazione nel gesto pittorico e scenico. Anagoor con la complicità di Laura Curino, i video dello stesso Simone Derai e Moreno Callegari, e il sound design a cura di Mauro Martinuz, portano in scena il racconto di Giorgione ritratto dagli occhi di chi lo frequenta fin dall’infanzia e lo rivela per storie concentriche all’ “ospite stupefatto”, come rivolgendo lo sguardo verso una costellazione ideale in cui ad ogni astro corrispondono i temi che nutrono le sette contemplazioni delle sue opere. Uno spettacolo fluido e accattivante, in grado di coniugare una lectio di storia dell’arte con i meccanismi scenici teatrali, evocando con la forza trascinante della poesia un mondo misterico.