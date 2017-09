Ritual Pab: Quality Beer & Food

Ritual Pab è la nuova affascinante location situata alle spalle di Piazza Cavour dove poter degustare tutte le birre del birrificio romano Ritual Lab e molte etichette di pregio provenienti da tutto il mondo.

Si tratta di un birrificio giovane che offre prodotti rigorosamente di prima qualità, realizzati con passione e dedizione, al fine di garantire un risultato finale degno di nota. Altra particolarità da sottolineare sta nella cucina, che oltre a sposare tecniche di cottura particolari e innovative, introduce il malto ed i mosti di birra come ingredienti di riferimento per la realizzazione di salse e piatti molto particolari. Ritual Pab vuole però differenziarsi dal tradizionale Pub, creando un vero e proprio format, in una location caratterizzata da un'atmosfera ed un arredamento unici nel loro genere, dove l'arte fa da protagonista. Inoltre sarà possibile partecipare ai corsi di birra con lezioni teoriche e pratiche organizzati all'interno e tenuti da un famoso mastro birraio. Una struttura che farà sicuramente parlare di sè, regalando alla movida romana una nuova realtà, valida alternativa alle vostre serate.



Menù 25€ per persona previa prenotazione:



- Croccante di riso e mais essiccato 24ore, crostini e paté di tonno callipo



- Rosti di patate, pollo sfilacciato e salsa terijaki



- Pancetta di maiale

cotta 24ore a bassa temperatura crema di patate dolci e cipolla al vapore



- Misticanza 16/65

Con crema di zucchine e uovo biologico 65 gradi



- Cannoli ritual



Beverage:

Una birra inclusa o soft drink p.p.



Info & Prenotazioni:

06 6830 7951