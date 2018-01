Ritratti di Monica Biancardi al Museo di Roma in Trastevere

Il percorso espositivo dell’artista Monica Biancardi RITRATTI, promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, prevede circa 40 ritratti fotografici di

volti popolari e personalità del mondo della cultura in bianco/nero, illuminati con un neon blu e, sotto ciascuno, un’etichetta che indica il nome e il mestiere. Così, al Museo di Roma in Trastevere dal 26 gennaio fino all’8 aprile 2018, si presenterà al visitatore l’insolita carrellata di personaggi, accomunati dall’installazione luminosa e dalla particolare inquadratura che la fotografa ha richiesto a ognuno che mostra, oltre al volto, le mani all’obiettivo.

Secondo Monica Biancardi, insieme al viso, le mani sono infatti la parte più rappresentativa di una persona, costituendo un indizio per risalire a stato sociale e personale. Le foto mostrano la varietà di risposte ricevute, di espressioni, di atteggiamenti dei soggetti in posa; e, quasisorprendentemente, l’assenza di una gestualità marcata. Ne consegue, nel corso dell’attuazione del progetto, una trasformazione dei “mezzi busti in icone, ciascuno esprimendolo con le mani, diventa protettore del proprio mestiere.”

Iniziato vent’anni fa, il progetto RITRATTI è stato esposto in numerose mostre personali in Italia e all’estero: Galleria CompactArt, Barcelona; Galleria RiccardoArtiVisive, Napoli; Galleria Lattuada Studio, Milano; Galleria AdoraCalvo, Salamanca e Madrid. Inoltre, è stato invitato in varie mostre collettive: Le Opere e i Giorni e Da Dada a Dada a cura di ABO; Bac al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona; O’ Vero, Museo Madre, Napoli. Nel 2005 ha vinto il Premio Serrone per la giovane arte in Italia, nel 2013 il Premio Napoli e nel 2015 il Premio Dolomiti Contemporanee.

Nel corso del tempo il progetto di Monica Biancardi si è evoluto, sviluppando per la sede del Museo di Roma in Trastevere una parte installativa, un video e una sezione cartacea. Partendo dal volto, la parte del corpo che più ci rappresenta, e dalle mani, attraverso le quali si rivela la personalità e lo stato sociale di ciascuno, l’artista ha posto a persone differenti per etnia, professione e categoria sociale, la domanda “come mostra le mani guardandomi?”, presupponendo una risposta uniforme.

In realtà, il quesito ha sollevato palese imbarazzo anche nei soggetti più inaspettati che, nei pochi scatti loro riservati, hanno reagito porgendo le mani in modo semplice ma personale, dando vita a espressioni, verità e atteggiamenti diversi che hanno rivelato la propria scelta di vita e il proprio mestiere. A questo punto, l’artista ha sentito il bisogno di trasformare quei mezzi busti in icone, attuando per le persone ritratte il sottile gioco d’identificazione con quel “saper fare” appassionato in cui ciascuno racchiude il senso della propria vita.